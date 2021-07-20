Le Figaro (Франция): Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон»

Гиперзвуковая ракета была выпущена из акватории Белого моря в сторону побережья Баренцева моря. «Циркон» скоро встанет на боевое дежурство наряду с другими новинками российского вооружения.

В понедельник Россия объявила, что она успешно провела испытания своей новой гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которая является частью арсенала оружия, разработанного Россией, что гарантирует его беспрецедентность в мире.

С фрегата "Адмирал Горшков" была выпущена гиперзвуковая ракета "Циркон" из акватория Белого моря по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря, говорится в заявлении Минобороны. Ракета летела на скорости 7 Махов и "успешно поразила цель, расположенную на расстоянии 350 километров".

"Большое событие" для России

Первый официальный запуск ракеты "Циркон" датируется октябрем 2020 года, когда президент России Владимир Путин приветствовал большое событие для всей страны. С тех пор было проведено еще как минимум два испытания, каждый раз с фрегата "Адмирал Горшков".

На фоне напряженности в отношениях с западными странами Россия в последние годы умножила количество заявлений о создании нового оружия, которое Владимир Путин назвал "непобедимым".

Гиперзвуковые ракеты нового поколения

"Циркон" - одно из них. Имея максимальную дальность полета около 1000 километров, он предназначен для оснащения надводных кораблей и подводных лодок российского флота. Среди других видов оружия назовем такие как гиперзвуковая ракета "Кинжал" для ВВС или ракета с ядерной установкой "Буревестник". Первые гиперзвуковые ракеты нового поколения "Авангард", способные развивать скорость до 27 Махов, менять курс и высоту, были приняты на вооружение российской армии в декабре 2019 года.