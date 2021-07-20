"Рособоронэкспорт" покажет на МАКС-2021 новинки и бестселлеры

В этом году "Рособоронэкспорт" уже подписал контрактных документов на сумму более 5 млрд долларов, 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО. Компания максимально использует потенциал МАКС-2021 для продвижения за рубеж российских разработок в области авиации, вертолетов и средств ПВО.

"МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов, - сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. - В Жуковском наши партнеры смогут вживую увидеть продвигаемые компанией самолеты, вертолеты, средства ПВО и РЭБ, в том числе и абсолютные новинки предприятий Ростеха - новый боевой самолет и воздушную платформу Ил-114-300 разработки ОАК, а также продукцию "Вертолетов России" - Ми-171А3, Ансат-М и Ка-32А11М".

На статической стоянке авиасалона гости МАКС-2021 и партнеры "Рособоронэкспорта" смогут ознакомиться с экспортными бестселлерами и потенциальными лидерами мирового рынка военной авиации: истребителем пятого поколения Су-57Э, истребителями МиГ-35, МиГ-29 и Су-35, самолетом-заправщиком Ил-78МК-90А и военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, вертолетами Ка-52К, Ми-28НЭ, Ми-35П, Ми-35М, Ка-226Т и другими.

На своем стенде в павильоне С2 "Рособоронэкспорт" представит сенсорную интерактивную мультимедийную инсталляцию "Глобус", содержащую 38 3D-моделей перспективных образцов продвигаемой компанией продукции, с их тактико-техническими характеристиками, фото- и видеоматериалы. Также "Рособоронэкспорт" представит модели военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевого вертолета Ми-35М, боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52, тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2 и военно-транспортного вертолета Ми-17В-5.

В ходе МАКС-2021 "Рособоронэкспорт" планирует подписать совместные с АО "Технодинамика" программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и НИОКР. Это серьезно расширит компетенции "Рособоронэкспорта" в рамках индустриального партнерства с иностранными заказчиками.

"Сегодня все большее число стран задумывается о производстве вооружений на национальной территории, поэтому рост числа "технологических" контрактов - характерный тренд современного мирового оружейного рынка. "Рособоронэкспорт" активно работает с заказчиками в рамках индустриального партнерства и трансфера технологий. По подписанной с "Технодинамикой" программе будем продвигать НИОКР в том числе в области авиации, ракетного вооружения, средств ПВО и космических программ в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил Александр Михеев.

Сергей Птичкин