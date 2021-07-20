На авиасалоне МАКС покажут ударный беспилотник "Орион-Э"

На авиасалоне МАКС-2021, который откроется 20 июля в подмосковном Жуковском, будет представлен новейший разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э". Об этом сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Там уточнили, что новинку представит "Группа "Кронштадт". Судя по всему, речь идет об экспортном варианте ударного дрона. На это указывает буква "Э" в его названии.

Напомним, что в конце декабря прошлого года на коллегии Минобороны РФ глава Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России получают ударные беспилотники. "В ВКС начали поступать первые современные комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Иноходец" и "Форпост", - сказал тогда министр.

Объясним, какое отношение его слова имеют к "Ориону". Дело в том, что данный аппарат был разработан компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец". Он относится к классу средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета.

Из открытых источников известно, что максимальная взлетная масса "Ориона" - 1150 кг. Он может находиться в воздухе целые сутки, держать крейсерскую скорость в 200 км/ч и подниматься на высоту до 7500 метров.

Юрий Гаврилов