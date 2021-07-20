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РИА Новости

Холдинг "Росэлектроника" представит на МАКС-2021 новейшие комплексы связи для самолетов и вертолетов

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Подготовка к открытию МАКС-2021
Подготовка к открытию МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") покажет новейшее оборудование связи для авиации в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который начнёт работу в подмосковном Жуковском во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Гостям форума будут представлены комплексы средств связи для самолетов и вертолетов, обеспечивающие высокоскоростную передачу информации, система обмена данными с повышенной крипто- и помехозищитой, а также бортовой комплекс связи на основе модульной авионики", - сказали в пресс-службе.

В частности, НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") продемонстрирует комплекс средств связи С-111 из состава многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и используются передовые сетевые решения. Также предприятие покажет комплекс средств связи и обмена данными истребителя Су-35.

Еще один экспонат НПП "Полет" на МАКС – объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). В настоящее время терминалы системы ОСНОД установлены на самолетах Су-57, Су-30СМ, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35С и на экспортном варианте Су-35, на Ил-76 различных модификаций, Ил-112В, а также на модернизированных самолетах дальней авиации – Ту-95, Ту-160. Кроме того, системой ОСНОД оснащаются наземные пункты управления и узлы связи.

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