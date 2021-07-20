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ТАСС

Разведывательно-ударный аппарат "Орион-Э" представят на МАКС-2021

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Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э"
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР "Орион-Э".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Партнеры "Рособоронэкспорта" также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми группой "Кронштадт" за рубеж

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орион" будет представлен на авиасалоне МАКС-2021, который откроется в подмосковном Жуковском 20 июля. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Группа "Кронштадт" представит новейший БЛА "Орион-Э" в разведывательно-ударном варианте. Партнеры "Рособоронэкспорта" также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж. Среди них новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-Э2" и в виде моделей на стенде ВКО "Алмаз-Антей" - зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-4000" и абсолютная выставочная новинка - зенитная ракетная система С-350 "Витязь", - проинформировали в пресс-службе.

Также концерн "Автоматика" представит системы противодействия БЛА "Купол" и "Пищаль".

Как отметили в компании, новейшая российская авиационная техника будет представлена на МАКС-2021 в воздухе. "Русские витязи" представят фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-35С и Су-30СМ, "Соколы России" покажут слаженность работы и маневры на Су-27, а "Стрижи" продемонстрируют высокие возможности МиГ-29. Летчики пилотажной группы "Беркуты" совершат одиночные и групповые полеты на вертолетах Ми-28Н и Ка-52", - отметили в компании.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
МиГ-29
Орион БПЛА
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Су-27
Су-30
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