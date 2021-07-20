ВС Уругвая получат дополнительный вертолет Белл-212

ЦАМТО, 19 июля. До конца текущего года на вооружение ВС Уругвая будет принят дополнительный вертолет Белл-212, поставленный в рамках программы "Глобальная инициатива по миротворческим операциям" (GPOI – Global Peace Operations Initiative).

Об этом сообщил министр национальной обороны Уругвая Хавьер Гарсия.

Программа GPOI реализуется Госдепартаментом США с целью оказания помощи странам, участвующим в международных миротворческих операциях. Новый Белл-212 позволит заменить машину, которая недавно потерпела крушение во время полета в рамках операции по противодействию пандемии COVID-19.

Как планируется, самолет KC-130H ВВС Уругвая вылетит за вертолетом в США в течение ближайших недель.

ВС Уругвая эксплуатируют вертолеты Белл-212 в течение 40 лет. До последнего времени на вооружении ВВС Уругвая состояло 4 единицы Белл-212. Один из них потерпел крушение в марте 2021 года. Два Белл-212 применяются в составе авиационного подразделения (URUAVU) для поддержки миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Демократической Республике Конго (ДРК). Четвертый вертолет в настоящее время не пригоден к полетам.

Машины из состава URUAVU вооружены 12,7-мм и 7,62-мм пулеметами и выполняют различные задачи, включая проведение поисково-спасательных операций, эвакуацию пострадавших и медицинскую эвакуацию, а также перевозку грузов и войск. Это единственные вертолеты ООН, обладающие системами ночного видения, которые используются на юге ДРК.

Как сообщал ЦАМТО, 5 февраля 2019 года Многонациональное управление специальных авиационных проектов СВ США (MASPO) сообщило, что США намерены приобрести бывший в эксплуатации многоцелевой вертолет Белл-212 для поставки в Уругвай. Предполагалось, что он будет оборудован кабиной, совместимой с очками ночного видения (NVG), метеорологической РЛС, аварийной системой обеспечения плавучести, а также специальными средствами связи и навигации.

Первоначально планировалось, что вертолет будет поставлен в конце 2019 года, однако поставка была отложена из-за проблем, возникших у компании, проводившей его капитальный ремонт.