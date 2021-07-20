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Известия.ru

Путин примет участие в открытии авиасалона МАКС в Жуковском

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Президент России Владимир Путин 20 июля примет участие в церемонии открытия авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском. Об этом говорится 19 июля в сообщении на сайте Кремля.

«Глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники», — отмечается в сообщении. В тот же день российский лидер проведет совещание по авиастроительной отрасли.

По словам источника «Известий» в авиапроме, на авиасалоне МАКС-2021 может быть подписан контракт с дальневосточной авиакомпанией, создаваемой на базе перевозчика «Аврора», по российским региональным Superjet 100.

В 2021 году ей должен быть поставлен первый SSJ-100. Поставки остальных семи будут распланированы по одному-трем самолетам в год.

Также на авиакосмическом салоне впервые представят новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для экипажа будущего российского пилотируемого корабля «Орел». После авиасалона образец отправится на конструкторско-доводочные испытания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Персоны
Путин Владимир
Проекты
МАКС-20XX
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