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Известия.ru

Рогозин назвал срок принятия решения по облику российской орбитальной станции

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Роскосмос» планирует 30-31 июля принять решение о формировании облика российской орбитальной станции. Об этом 19 июля сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин

По его словам, в эти даты состоится заседание специалистов. Как добавил Рогозин, есть два варианта облика российской станции. Возможно наращивание сегмента РФ на Международной космической станции (МКС) и его последующее отделение или создание высокоширотной станции, объяснил он.

В мае 2020 года Рогозин предположил, что МКС просуществует еще лет 7–10, поскольку существует усталость конструкции и заданный ресурс модулей, пишет «Федеральное агентство новостей». Тогда же он рассказал о начале работ по созданию новой орбитальной космической станции.

Как глава госкорпорации отметил в июне 2021 года, создание новой российской орбитальной станции обойдется дешевле «десятков миллиардов рублей». На доработку уже готового базового модуля для будущей станции требуется около четырех лет. После добавят новый узловой модуль-причал и модуль с гироскопами. Это станет основой облика станции, добавил Рогозин.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
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