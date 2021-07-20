Le Figaro (Франция): с точки зрения Москвы, американская миссия в Афганистане «провалилась»

Читатели Le Figaro согласны с главой МИД России Лавровым, что попытка США построить в Афганистане прозападное государство провалилась. Почему это произошло? Ведь еще в 1960-е и 1970-е в Афганистан ездили американские хиппи — и никто их не гнал. Но это были туристы. А вот попытку насадить им чужие ценности, что от коммунистов, что от феминистов, афганцы не приняли.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров в пятницу заявил, что миссия американцев в Афганистане "провалилась", обвинив заодно "ускоренный" вывод войск США из этой страны в том, что именно он является причиной ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране.

Несмотря на то, что президент Байден пытается представить ситуацию в максимально позитивном свете, "все люди понимают, что миссия США в Афганистане провалилась". Это заявление Лавров сделал в Ташкенте, столице Узбекистана, где он участвовал в международной конференции, обсуждавшей сотрудничество со странами Центральной и Южной Азии.

"Это признано всеми"

"Это признают все, включая США, - разъяснил свою позицию Лавров, а еще раньше он заявил следующее: - Быстрая деградация ситуации в Афганистане вызвана ускоренным выводом воинских контингентов - и армии США, и сил НАТО". Это повысило "военно-политическую неопределенность внутри страны и вокруг нее". В нынешней ситуации существует реальный риск, что нестабильность перельется и на соседние страны, добавил господин Лавров.

…В настоящий момент талибы (члены террористической организации, запрещенной в России - прим. ред.) уже овладели ключевыми пограничными переходами на границах Афганистана с Пакистаном, Ираном, Туркменистаном, а также окружили несколько столиц афганских провинций… Оставшись без американской поддержки, афганские солдаты оказали лишь слабое сопротивление. Более тысячи из них были вынуждены на прошлой неделе укрыться на таджикской территории, Таджикистан мобилизовал 20 000 резервистов для укрепления границы с Афганистаном.

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Комментарии читателей:

Patrick varty 1968

Талибы были вооружены американцами еще в то время, когда они так не назывались, а просто сражались с русскими. Их тогда называли в западной прессе "солдатами свободы". Спасибо, США, за создание и спонсирование целых поколений террористов в Афганистане, но не только в нем, а и в Сирии, Ираке, бывшей Югославии, Египте, Тунисе, Ливии и т.д.

Romain K.

Ага! Зато советская миссия с 1979 по 1989 год была та-а-ким успехом, ну прямо точно успехом.

JPTF

Это поражение американцев для меня было предсказуемо с самого начала. Достаточно посмотреть на историю страны, а также на историю Вьетнама, не забывая Ирак и Ливию. США при пособничестве других западных стран несут ответственность за огромное количество конфликтов во всем мире. (И всякий раз они говорят, что это делается для установления в стране демократии. Я вижу своими глазами во Франции, на что эта демократия похожа.)

michel levoye

Сергей Лавров ломится в открытые двери. И так ясно, что американцы проиграли в Афганистане.

Bojubenoit

США - это главные поджигатели. Во всем мире.

Stefan

Да, провал американцев в Афганистане за эти двадцать лет (2000-2021) очевиден. Как, впрочем, и провал Советов в предыдущие двадцать лет (так в тексте, на самом деле Советская армия находилась в Афганистане с 1979 по 1989 год - прим. ред.). И кто может вспомнить, что в свое время эта страна была безопасной и открытой в шестидесятые и семидесятые годы? Множество американских хиппи включали Афганистан в маршруты своих странствий, что сегодня невозможно.

leo poliakoff

Афганистан заработал себе весьма укорененную в истории репутацию. Эта страна признана "непобедимой", учитывая ее рельеф и ее боевиков. Похоже, для них любой "не свой" с оружием на их земле - это объект для уничтожения, да еще и по воле Аллаха.