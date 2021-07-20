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Российская газета

Экипажи российских Ми-8 отработали высадку десанта в горах Тянь-Шаня

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Экипажи модернизированных вертолетов Ми-8 объединенной российской военной базы в Киргизии отработали высадку десанта в горах Тянь-Шаня.

"В Иссык-Кульской области на полигоне "Эдельвейс" начались учения, они закончатся 22 июля", - передает пресс-служба Центрального военного округа. Летчики выполнили нормативы по десантированию на неподготовленные высокогорные площадки, а также - "по-штурмовому" с высоты два-три метра.

Так же российские военнослужащие отработали пилотирование в процессе ухода от средств наземной ПВО "противника" и применение бортового комплекса обороны.

Кстати, ранее сообщалось, что база получила два новых Ми-8МТВ5-1 - они заменили вертолеты более ранних модификаций. Летчики прошли обучение в центре боевой подготовки в Тверской области. Помимо вертолетов на вооружении объекта находятся штурмовики Су-25.


Татьяна Воробьева

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