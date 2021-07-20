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ТАСС

Вертолет Ми-171АЗ совершит первый полет в начале 2022 года

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Демонстрационные материалы по перспективному вертолету Ми-171А3, продемонстрированные на АО "Улан-Удэнский авиационный завод", 26.02.2019
Демонстрационные материалы по перспективному вертолету Ми-171А3, продемонстрированные на АО "Улан-Удэнский авиационный завод", 26.02.2019.
Источник изображения: кадр из репортажа телеканала "Звезда"

Первый опытный образец вертолета представят на МАКС-2021

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новый вертолет Ми-171А3 после авиасалона МАКС-2021 отправится на программу наземных испытаний и совершит первый полет в начале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"На МАКС-2021 будет представлен первый опытный образец вертолета Ми-171А3, который после авиасалона отправится на программу наземных испытаний и совершит первый полет в начале 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что Ми-171А3 - первый отечественным вертолет, разработанный для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. "Он разработан в соответствии со стандартами IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и в полной мере отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью", - пояснили в "Вертолетах России".

Вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы - для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования. Конвертировать вертолет в поисково-спасательный эксплуатант сможет на собственной базе.

"Ми-171А3 полностью спроектирован "в цифре", что позволило сформировать в масштабах холдинга "Вертолеты России" широкую производственную кооперацию с учетом созданных центров компетенций", - отметили в пресс-службе.

В "Вертолетах России" уточнили, что различные части фюзеляжа изготавливаются на Казанском вертолетном заводе, дальневосточном предприятии ААК "Прогресс" и на Улан-Удэнском авиационном заводе, где также происходит финальная сборка вертолета.

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