Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?

Путин демонстрирует боевую мощь военно-морских сил, рассказывает «Дейли мейл» о репетиции ко Дню ВМФ, иллюстрируя текст фотографиями. Загадка, откуда читатели увидели на них «ржавые корыта» прошлого века. Один все же отметил: «Ни единого радужного флага. Похоже, их моряков впрямь интересует война, а не политкорректность».
В воскресенье Россия провела вторую репетицию грандиозного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге на следующей неделе.
Ежегодное мероприятие в последнее воскресенье июля - это национальный праздник, когда сверхдержава демонстрирует новейшие военные корабли, вооружение и самолеты.
Обычно в ходе двухчасового парада корабли проходят по Неве из Санкт-Петербурга в Кронштадт.
Сегодня в Финском заливе на репетициях были замечены подводные лодки, ракетные корабли и тральщики, а также истребители.
День ВМФ, который в этом году состоится 25 июля, был отменен в советское время в 1980 году, но в 2017 году возвращен президентом Владимиром Путиным.
В мероприятии примут участие военные корабли и подразделения морской авиации Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии.
Комментарии читателей:
namealreadyex
Некоторые из этих кораблей были в строю еще при коммунистах, когда я был 16-летним юнгой Королевского флота. Сейчас я на пенсии. Так что современнее некуда, ага.
LOLMurica
Хотя бы не такие ржавые, как флот США!
They Delete my Posts
Ага, и обязательно буксир, чтобы если что, оттащить самые рыдваны обратно в порт.
Plastikman
Когда Путин наконец кончится, мир станет гораздо безопаснее.
Spartan-097
Современные? Ничего подобного. Они лет на десять минимум отстают от Запада и по статистике намного опаснее для своих же моряков, чем любая внешняя угроза.
RVXX
Эффектный спектакль, Россия, но мы-то все знаем, что у твоего флота нет шансов против США. Ни единого!
LOLMurica
Да ладно, американские моряки даже не знают, какого они пола.
J Constantine
Всем русским ботам в этой ветке: ребята, поймите, большинство из нас не питает к российской культуре ничего кроме уважения. Но ваша нынешняя внешняя политика, результат оскорбленного эго и проигрыша холодной войны, - это тупик. Пока вы не начнете производить то, чего нужно другим, помимо природных ресурсов, вы так и будете второсортной странишкой. Никакое бахвальство и никакой поток дезинформации этого не изменит. У вас сокращается население и экономика размером с Италию. Угрозы и демонстрация силы ваших материальных обстоятельств не изменят.
Kenny
Их флот больше смахивает на группу реконструкторов времен Второй мировой.
Nixliberalis
Скорее холодной войны. С министром обороны маршалом Устиновым во главе. Напомните, сколько орденов Ленина у него было? Небось, штук 10 или 12. Удивительно, как он вообще на ногах стоял, с таким-то грузом!
XERIOUS
Как же безнадежно эти советские ванны отстали от Запада!
Glass
Можно запросто уничтожить мир без единого солдата. Поглядите на ковид. И кто, спрашивается, его устроил?
DKG
Ни единого радужного флага. Похоже, их моряков и впрямь интересует война, а не политкорректность.
Bittwo
Небось и закладывают их моряки похлеще остальных. Наливай!
Sasha BK
В России нет гендерной истерии. Мужчины - мужчины, а женщины - женщины. Как и положено здоровой нации.
Cpt Reasonable
Привет, русские. Звонили 80-е. Просили вернуть свои технологии. Ха-ха-ха!
Casquette
Они там, что, на угле плавают?
LesPaul
Как бывший сигнальщик могу заявить, что путинский флот выглядит жалко!
Mr-Tea
Страна, чья экономика размером с Италию, хвастается ржавыми ведрами. Тоже мне. Кого ты обманываешь, Путин?
Workingclasslad
Это на немецкие деньги банкет, они ведь за это платят.
Grippy
А Китай, который представляет собой реальную угрозу, финансирует Запад, - покупая барахло на десятки миллиардов долларов.
Blackcatsrule
Синдром коротышки в действии. Интересно, сколько холопов голодает, чтобы напичкать эти сложные корабли необходимым оборудованием?
hb28
Что ни говори, но у них нет того бардака с нелегалами, что у нас. Их граница на замке.
CnyTHuk
На самом деле у нас столько мигрантов - включая нелегалов - что вам, британцам, и не снилось.
Mzungu
Блин, он когда-нибудь уймется? Этот недомерок сошел с ума! Потрать уже свои деньжищи на свой народ!
Tom
Между тем простые честные русские едва сводят концы с концами, пока Путин из-за своего тщеславия лишает их малейшего намека на благополучное будущее. Экономика России не больше итальянской. Теперь понятно, на что уходят деньги?
Tam Van Bam
От русских кораблей один дым.
Glynn13
А русские бедняки сидят и чешут в затылке, куда это делись все деньги!
Psycrow
Россия банкрот. Путин обшарил всю казну до копейки. У них нет денег ни на топливо, ни на техобслуживание. Разве что на этот очковтирательский парад ради тирана.
Kier 9
Россия побеждает в кибервойне, выиграла референдум по ЕС, выборы в Великобритании в 2017 году и в США в 2016 году.
Cedders_B
Владимир очень примитивно мыслит. Пока его мальчики и девочки заняты маршами и парадами, полагаю, это идеальный момент, чтобы еще раз проплыть вдоль побережья Крыма.