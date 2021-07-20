Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?

Военный корабль во время репетиции военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Путин демонстрирует боевую мощь военно-морских сил, рассказывает «Дейли мейл» о репетиции ко Дню ВМФ, иллюстрируя текст фотографиями. Загадка, откуда читатели увидели на них «ржавые корыта» прошлого века. Один все же отметил: «Ни единого радужного флага. Похоже, их моряков впрямь интересует война, а не политкорректность».

В воскресенье Россия провела вторую репетицию грандиозного военно-морского парада, который состоится в Санкт-Петербурге на следующей неделе.

Ежегодное мероприятие в последнее воскресенье июля - это национальный праздник, когда сверхдержава демонстрирует новейшие военные корабли, вооружение и самолеты.

Обычно в ходе двухчасового парада корабли проходят по Неве из Санкт-Петербурга в Кронштадт.

Сегодня в Финском заливе на репетициях были замечены подводные лодки, ракетные корабли и тральщики, а также истребители.

День ВМФ, который в этом году состоится 25 июля, был отменен в советское время в 1980 году, но в 2017 году возвращен президентом Владимиром Путиным.

В мероприятии примут участие военные корабли и подразделения морской авиации Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии.

Комментарии читателей:

namealreadyex

Некоторые из этих кораблей были в строю еще при коммунистах, когда я был 16-летним юнгой Королевского флота. Сейчас я на пенсии. Так что современнее некуда, ага.

LOLMurica

Хотя бы не такие ржавые, как флот США!

They Delete my Posts

Ага, и обязательно буксир, чтобы если что, оттащить самые рыдваны обратно в порт.

Plastikman

Когда Путин наконец кончится, мир станет гораздо безопаснее.

Spartan-097

Современные? Ничего подобного. Они лет на десять минимум отстают от Запада и по статистике намного опаснее для своих же моряков, чем любая внешняя угроза.

RVXX

Эффектный спектакль, Россия, но мы-то все знаем, что у твоего флота нет шансов против США. Ни единого!

LOLMurica

Да ладно, американские моряки даже не знают, какого они пола.

J Constantine

Всем русским ботам в этой ветке: ребята, поймите, большинство из нас не питает к российской культуре ничего кроме уважения. Но ваша нынешняя внешняя политика, результат оскорбленного эго и проигрыша холодной войны, - это тупик. Пока вы не начнете производить то, чего нужно другим, помимо природных ресурсов, вы так и будете второсортной странишкой. Никакое бахвальство и никакой поток дезинформации этого не изменит. У вас сокращается население и экономика размером с Италию. Угрозы и демонстрация силы ваших материальных обстоятельств не изменят.

Kenny

Их флот больше смахивает на группу реконструкторов времен Второй мировой.

Nixliberalis

Скорее холодной войны. С министром обороны маршалом Устиновым во главе. Напомните, сколько орденов Ленина у него было? Небось, штук 10 или 12. Удивительно, как он вообще на ногах стоял, с таким-то грузом!

XERIOUS

Как же безнадежно эти советские ванны отстали от Запада!

Glass

Можно запросто уничтожить мир без единого солдата. Поглядите на ковид. И кто, спрашивается, его устроил?

DKG

Ни единого радужного флага. Похоже, их моряков и впрямь интересует война, а не политкорректность.

Bittwo

Небось и закладывают их моряки похлеще остальных. Наливай!

Sasha BK

В России нет гендерной истерии. Мужчины - мужчины, а женщины - женщины. Как и положено здоровой нации.

Cpt Reasonable

Привет, русские. Звонили 80-е. Просили вернуть свои технологии. Ха-ха-ха!

Casquette

Они там, что, на угле плавают?

LesPaul

Как бывший сигнальщик могу заявить, что путинский флот выглядит жалко!

Mr-Tea

Страна, чья экономика размером с Италию, хвастается ржавыми ведрами. Тоже мне. Кого ты обманываешь, Путин?

Workingclasslad

Это на немецкие деньги банкет, они ведь за это платят.

Grippy

А Китай, который представляет собой реальную угрозу, финансирует Запад, - покупая барахло на десятки миллиардов долларов.

Blackcatsrule

Синдром коротышки в действии. Интересно, сколько холопов голодает, чтобы напичкать эти сложные корабли необходимым оборудованием?

hb28

Что ни говори, но у них нет того бардака с нелегалами, что у нас. Их граница на замке.

CnyTHuk

На самом деле у нас столько мигрантов - включая нелегалов - что вам, британцам, и не снилось.

Mzungu

Блин, он когда-нибудь уймется? Этот недомерок сошел с ума! Потрать уже свои деньжищи на свой народ!

Tom

Между тем простые честные русские едва сводят концы с концами, пока Путин из-за своего тщеславия лишает их малейшего намека на благополучное будущее. Экономика России не больше итальянской. Теперь понятно, на что уходят деньги?

Tam Van Bam

От русских кораблей один дым.

Glynn13

А русские бедняки сидят и чешут в затылке, куда это делись все деньги!

Psycrow

Россия банкрот. Путин обшарил всю казну до копейки. У них нет денег ни на топливо, ни на техобслуживание. Разве что на этот очковтирательский парад ради тирана.

Kier 9

Россия побеждает в кибервойне, выиграла референдум по ЕС, выборы в Великобритании в 2017 году и в США в 2016 году.

Cedders_B

Владимир очень примитивно мыслит. Пока его мальчики и девочки заняты маршами и парадами, полагаю, это идеальный момент, чтобы еще раз проплыть вдоль побережья Крыма.