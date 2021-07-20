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ТАСС

Роскосмос может создать альтернативное производство скафандров

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Как уточнил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, конкуренция позволит оперативнее реагировать на просьбы космонавтов

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Роскосмос планирует создать альтернативное производство скафандров. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в понедельник.

Сейчас производством скафандров для российских космонавтов занимается только Научно-производственное предприятие "Звезда".

"Скорее всего, пойдем по пути создания альтернативных производств. Чтобы было из чего выбирать", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, представлять заказчика будут члены отряда космонавтов, которым предстоит в них работать. "Мы неоднократно говорили, что надо применять новейшие технологии, в том числе элементы экзоскелета", - отметил он.

Как уточнил глава Роскосмоса, конкуренция позволит оперативнее реагировать на просьбы космонавтов. По словам Рогозина, в ближайшее время начальнику Центра подготовки космонавтов Максиму Харламову будет дано поручение "оценить возможную кооперацию, кто мог бы взяться за такую задачу".

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Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
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