Роскосмос может создать альтернативное производство скафандров

Как уточнил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, конкуренция позволит оперативнее реагировать на просьбы космонавтов

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Роскосмос планирует создать альтернативное производство скафандров. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в понедельник.

Сейчас производством скафандров для российских космонавтов занимается только Научно-производственное предприятие "Звезда".

"Скорее всего, пойдем по пути создания альтернативных производств. Чтобы было из чего выбирать", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, представлять заказчика будут члены отряда космонавтов, которым предстоит в них работать. "Мы неоднократно говорили, что надо применять новейшие технологии, в том числе элементы экзоскелета", - отметил он.

Как уточнил глава Роскосмоса, конкуренция позволит оперативнее реагировать на просьбы космонавтов. По словам Рогозина, в ближайшее время начальнику Центра подготовки космонавтов Максиму Харламову будет дано поручение "оценить возможную кооперацию, кто мог бы взяться за такую задачу".