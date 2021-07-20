Роскосмос примет решение о пути развития российской орбитальной станции до конца июля

Заседание Научно-технического совета Роскосмоса состоится 30-31 июля

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Роскосмос планирует 30-31 июля принять решение о том, каким образом будет сформирован облик российской орбитальной станции. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в понедельник.

"30-31 июля состоится заседание НТС [Научно-технического совета] Роскосмоса, будет принято решение, каким образом будет формироваться облик той станции [РОСС]: наращивание российского сегмента на МКС и последующее возможное отделение или высокоширотная станция", - сказал Рогозин.

Ранее гендиректор Роскосмоса сообщал, что перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для РОСС в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Наклонение перспективной российской орбитальной станции, по его словам, составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции начнется до конца лета.