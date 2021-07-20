«Абрамсы» для Польши: уже в 2022 году

Уже в следующем году польская армия вооружится танками Abrams. Вчера, 18 июля, пресс-служба Минобороны Польши раскрыла детали контракта на покупку 250 боевых и инженерных машин у США.

«Среди прочего танки Abrams M1A2 SEPv3 будут иметь системы, позволяющие взаимодействовать с пусковыми установками HIMARS и самолётами F-35. Танки также будут иметь возможность использовать программируемые боеприпасы», — сообщили в пресс-службе Минобороны Польши.

Танк M1A2 Abrams на учебных стрельбах Источник изображения: pinterest.com

О возможности приобретения Польшей американских танков впервые стало известно в начале июля. Тогда сообщалось, что польские вооружённые силы заинтересованы в приобретении до 250 танков в варианте M1A2 SEPv3, а также дюжины учебных машин.

По словам Мариуша Блащака, министра национальной обороны Польши, поставки пройдут в сжатые сроки — первые танки прибудут в Польшу уже в следующем году. Всего будет закуплено 250 боевых машин в пакете с обучением и логистическими услугами. Танки будут дислоцированы в восточной части страны (18-й механизированная дивизия).

Танк Abrams M1A2 SEP v3 впервые был представлен на оружейной выставке AUSA в октябре 2015 года, а спустя два месяца автобронетанковое управление армии США (TACOM) заключило с компанией General Dynamics Land Systems контракт на переоборудование танков Abrams. После прохождения испытаний Abrams M1A2 SEP v3 был официально принят на вооружение как M1A2C.

В компании General Dynamics указывают, что новая версия танка отличается от предыдущей улучшенными прицельными приспособлениями, обновлённой электронной системой и новой активной системой защиты. Кроме того, новые Abrams будут экономнее расходовать топливо при сохранении мощности двигателя, а также станут более ремонтопригодными.