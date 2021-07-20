Nexter предложила ВС Греции ББМ VBCI Philoctetes и другое вооружение

Бронетранспортер Nexter Systems VBCI с двухместной башней Nexter Systems Т40 с 40-мм автоматической пушкой СTA Intermational 40 CTAS в экспозиции выставки HEMUS-2018. Пловдив, май 2018 года.

ЦАМТО, 19 июля. В ходе состоявшейся в Афинах первой оборонной выставки DEFEA (13-15 июля), французская компания Nexter впервые представила боевую бронированную машину VBCI Philoctetes с колесной формулой 8х8.

ББМ получила обозначение Philoctetes в честь мифологического героя Троянской войны. Представленная боевая машина была вооружена дистанционно управляемым модулем вооружения башенного типа с 40-мм пушкой с телескопическим выстрелом CTAS (Cased Telescoped Armament System) совместного предприятия CTA International (CTAI), сформированного Nexter и BAE Systems, и пусковой установкой ПТУР MMP группы MBDA. Машина соответствует требованиям СВ Греции по мобильности, защите, модульности и огневой мощи.

На своем стенде Nexter также представила 105-мм легкое буксируемое орудие LG1, которое отличается простой применения и возможностью оперативного развертывания в различных районах.

В рамках обеспечения потребностей СВ Греции в артиллерийских боеприпасах Nexter продемонстрировала различные 105-мм и 155-мм боеприпасы собственной разработки, включая управляемые боеприпасы (BONUS и KATANA), метательные заряды и взрыватели. Кроме того, на стенде демонстрировались боеприпасы среднего калибра 20, 25, 30 и 40 мм, а также боеприпасы калибра 40, 76, 100 и 127 мм для корабельных артиллерийских систем и дымовые гранаты.

Кроме того, Nexter представила пушку 40CT для ББМ VBCI Philoctetes, которая ранее была выбрана для оснащения техники ВС Франции (ЗУ RapidFire, ББМ "Ягуар"), Великобритании (ББМ "Аякс") и Бельгии (ББМ "Ягуар"). Калибр 40 мм обеспечивает превосходство по сравнению с 30-мм пушками и позволяет поражать более широкий спектр целей (БЛА, самолеты, легкая бронетехника).

Робототехническое подразделение Nexter продемонстрировало линейку наземных ДУМ Nerva, оснащенных различными модулями, а также многоцелевой БЛА IXOS, который может оснащаться как оптоэлектронной станцией разведки, так и зарядом взрывчатого вещества для поражения отдельных целей.