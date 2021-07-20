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Российская газета

Военные РФ, Узбекистана и Таджикистана проведут учения рядом с афганской границей

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Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана на церемонии открытия совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа Российской Федерации и Узбекистана. Термез (Узбекистан), 1
Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Узбекистана на церемонии открытия совместного тактико-специального учения подразделений специального назначения Центрального военного округа Российской Федерации и Узбекистана. Термез (Узбекистан), 10.12.2020.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Военнослужащие России, Узбекистана и Таджикистана с 5 по 10 августа проведут на таджикистанском полигоне Харб-Майдон совместные учения, на фоне обострения обстановки в Афганистане.

Как сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, в ходе тренировок будет отработана подготовка к ведению боевых действий совместной группировкой войск. По легенде учений, военные должны разгромить отряды незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства. Полигон Харб-Майдон, где будут проводится совместные тренировки находится в 20 километрах от границы с Афганистаном.

Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, что основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы. В учениях будут задействованы, горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения, а также специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.


Александр Степанов

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Афганистан
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