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РИА Новости

Читатели Le Figaro испугались российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость об успешном испытании российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

На этом фоне многие пользователи начали оценивать происходящие в Европе.

"Мы в это время обсуждаем права меньшинств, возможность ЭКО для одиноких женщин и часы работы для служащих в армии", – рассуждает Arnaud45.

"А французские военные до сих пор вооружены арбалетами?", – иронизирует Antibisounours4.

Некоторые комментаторы позитивно оценили происходящее.

"Благодаря Путину риск третьей мировой войны снижается. Сдерживание – единственный инструмент, способный предотвратить крупный конфликт между ядерными державами", – считает Laurence d'Algérie.

"Для Франции опасность идет не с востока, а изнутри", – отметил alfranbisrepetita.

Однако далеко не все читатели оказались так оптимистичны. Оценив скорость полета ракеты, пользователь под ником araucaria luxurians выразил беспокойство.

"Да она долетит до Марселя менее чем за 1 минуту 50 секунд!", – написал он.

"У меня возник вопрос: США собираются на это молчать смотреть? У них самих есть чем ответить? <…> Это (ракета – Прим. Ред.) ведь может сделать "бум-бум", – задается вопросом другой комментатор.

Ранее российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" и поразил наземную цель. Отмечается, что в ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.

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Россия
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Франция
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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Ядерный щит
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