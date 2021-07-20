"Хорошая интрига". Эксперт о видео новейшего российского истребителя

Госкорпорация "Ростех" впервые показала видео с контурами новейшего российского истребителя. В эфире радио Sputnik эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко отметил важность подобных рекламных кампаний.

Госкорпорация "Ростех" опубликовала новое видео, посвященное российскому истребителю, который станет одной из премьер авиасалона МАКС-2021.

Впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины – компания "Сухой". В ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления.

Для презентации нового самолета создан специальный сайт, где запущен обратный отсчет времени до момента показа, а также публикуются кадры с "отдельными элементами новой машины" и "аллюзиями на ключевые особенности и уникальные свойства проекта".

Видео завершается надписью "Tomorrow". Истребитель покажут во вторник, 20 июля.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко призвал не давать поспешных оценок, а дождаться презентации. При этом эксперт подчеркнул, что подобные рекламные кампании необходимы.

"По контурам самолета ни о чем судить нельзя, поэтому давайте дождемся 20-го числа. "Ростех", конечно, интригует. Пока это только макет самолета, до того момента, как он полетит, а потом поступит на вооружение, пройдут годы. Это сложное, дорогое изделие, его нужно пиарить до того, как оно появится, чтобы возник спрос. И это нормальная пиар-кампания – создают хорошую интригу. Мы, наконец, стали пиарить свои инженерные произведения искусства. Раньше такого не было у нас", – сказал Дмитрий Дрозденко.

Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском.