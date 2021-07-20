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ТАСС

Роскосмос планирует повысить зарплаты на космических предприятиях

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

С 1 января 2020 года уже был сделан перерасчет выплат космонавтам, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Роскосмос планирует повысить зарплаты работникам предприятий космической отрасли. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Повышение зарплаты космонавтам - это не конечный шаг, это один из первых шагов. Дальше будем двигаться на предприятия", - подчеркнул Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, это коснется инженеров, конструкторов - тех, кто создает технику.

В свою очередь первый заместитель гендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников добавил, что в понедельник космонавтам уже должна прийти повышенная зарплата. "Нам удалось с 1 января 2020 года сделать перерасчет по всем выплатам отряду, я так понимаю, сегодня эти деньги должны дойти до адресатов", - сказал он.

Рогозин также подчеркнул, что работа в космосе никогда не станет рутиной. Каждый раз во время пусков, отметил гендиректор Роскосмоса, космонавт испытывает колоссальное волнение.

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