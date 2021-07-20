В Red Wings запланировали получить первые два самолета МС-21 в 2023 году

Авиакомпания Red Wings рассчитывает на поставку первых двух из 16 самолетов МС-21 в 2023 году. Об этом в понедельник, 19 июля, рассказал гендиректор компании Евгений Ключарев.

«Первые два МС-21 мы можем получить ориентировочно в первом полугодии 2023 года, а поставка всей партии Red Wings может занять четыре года», — заявил он «Интерфакс».

Также он отметил, что 10 машин будут оснащены американскими двигателями PW1400, шесть — российскими ПД-14.

«Другое дело, как производитель подготовит инфраструктуру послепродажного обслуживания (ППО) и поставки запчастей. Но, так как мы участвуем в совещаниях на эту тему, знаем о решениях и действиях. Я уверен, что ППО будет подготовлено намного лучше, чем на старте поставок «Суперджета»», — отметил гендиректор Red Wings.

Сообщается, что Red Wings ожидает поставок 16 МС-21 по контракту с «Ильюшин финанс Ко», который был подписан на авиасалоне МАКС-2017. По контракту поставки должны были начаться в 2019 году, однако старт производства МС-21 был несколько раз отложен.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Воздушные судна выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. В декабре 2020-го МС-21-310 первый раз взлетел с российскими двигателями ПД-14.

19 июля член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов заявил, что иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21. Смирнов также отметил, что потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики. По его словам, насыщение отечественного рынка и развитие системы послепродажной поддержки создают условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт.

Ранее, 15 июля, в пресс-службе авиакомпании «Россия» заявили, что намерены летом 2022 года начать эксплуатацию самолета нового поколения МС-21. Как отметил директор авиакомпании Сергей Александровский, программа МС-21 — это приоритетный национальный проект в транспортной отрасли.