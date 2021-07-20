Предприятия ОПК Беларуси будут широко представлены на салоне МАКС-2021

Барражирующий боеприпас "Сарыч" разработки ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" - новинка MILEX-2019. Система может решать задачи проведения разведки, обнаружения и распознавания различных объектов с последующим их поражением. Запуск БЛА осуществляется при помощи пусковой установки. Аппарат со складываемыми консолями крыла и хвостовым оперением выглядит традиционно для систем подобного рода. Размах крыла беспилотника - не более 2,5 м, максимальна взлетная масса - до 30 кг, включая боевую часть массой около 3 кг. Электрическая силовая установка позволяет выполнять полеты длительностью до 39 мин.

ЦАМТО, 19 июля. Белорусский ОПК на салоне МАКС-2021 представят ЗАО "Белтехэкспорт", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей", УП "407 Техникс", ОАО "Интеграл" – управляющая компания холдинга "Интеграл".

На стендах будет представлен научно-технический и инновационный потенциал белорусского ОПК в авиационном сегменте, в том числе новейшие оборонные технологии и возможности в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования (разработки как легких разведывательных БЛА самолетного типа "Гриф-1", так и сверхлегких – "Бекард-1" и ударных БАК мультироторного типа "Барражирующая труба"), средств радиоэлектронной защиты летательных аппаратов от управляемых средств поражения наземного и воздушного базирования, средств отображения информации, в том числе авиационного назначения с различными диагоналями для жестких условий эксплуатации, возможности по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации различных типов воздушных судов, производству деталей и компонентов авиационной техники, а также образцы интегральных микросхем, устойчивых к воздействию внешних дестабилизирующих факторов и другие.

Белорусскую делегацию на выставке возглавляет председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, который на полях МАКС-2021 проведет ряд встреч и переговоров с представителями профильных ведомств и оборонно-промышленных компаний России и других стран, в ходе которых планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества, ход реализации текущих и перспективных проектов.

Руководитель Госкомвоенпрома также примет участие в работе круглого стола, в ходе которого планируется обсудить вопросы развития авиастроительной отрасли в ближайшей перспективе в рамках ЕАЭС, а также возможности по расширению межотраслевой и международной промышленной кооперации.

Сообщение размещено в открытом доступ на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.