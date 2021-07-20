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Известия.ru

Кресло для российского лунного корабля успешно прошло испытания

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Кресло «Чегет», которое будет установлено в перспективный российский космический корабль «Орел» для полетов к Луне, подтвердило свои характеристики в ходе испытаний. Об этом 19 июля рассказал генеральный директор — генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Проведено несколько сбросов массо-габаритного макета кресла. Подтверждено, что амортизация работает, параметры кресла выбраны правильно», — цитирует его «РИА Новости». По словам Позднякова, по требованию заказчика разработчики снизят массу кресла.

Разработчиком и изготовителем «Орла» является ракетно-космическая корпорация «Энергия». Ранее сообщалось, что корабль оказался на 2 ттяжелее, чем закладывалось в технические условия. Облегченная версия корабля получила условное название «Орленок».

Первый испытательный полет российского космического корабля «Орел», предназначенного для совершения полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года.

Как отмечал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», как ранее планировали.

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Страны
Россия
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Ангара
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Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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