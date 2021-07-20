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РИА Новости

В России разработали облик нового стратегического бомбардировщика

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в небе над аэродромом в Саратовской области
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в небе над аэродромом в Саратовской области.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 19 июля/ Радио Sputnik. Российские авиапредприятия ведут подготовку к изготовлению опытных образцов перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который заменит ракетоносцы Ту-95МС, сообщил член Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

"Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов", – цитирует Смирнова РИА Новости.

Разрабатываемый в ПАО "Туполев" бомбардировщик может поступить на вооружение до 2027 года.

По данным агентства, новый бомбардировщик будет иметь дозвуковую скорость и максимально автоматизированное бортовое оборудование. Приоритет в концепции нового самолета отдали стелс-технологиям.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России могут начать разрабатывать экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Ту-95
Компании
ВПК РФ
Туполев
Проекты
Истребитель 5 поколения
ПАК ДА
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