В России разработали облик нового стратегического бомбардировщика

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в небе над аэродромом в Саратовской области.

МОСКВА, 19 июля/ Радио Sputnik. Российские авиапредприятия ведут подготовку к изготовлению опытных образцов перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который заменит ракетоносцы Ту-95МС, сообщил член Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

"Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов", – цитирует Смирнова РИА Новости.

Разрабатываемый в ПАО "Туполев" бомбардировщик может поступить на вооружение до 2027 года.

По данным агентства, новый бомбардировщик будет иметь дозвуковую скорость и максимально автоматизированное бортовое оборудование. Приоритет в концепции нового самолета отдали стелс-технологиям.

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