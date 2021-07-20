Гиперзвуковая ракета «Циркон» успешно прошла испытания в Белом море

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, скорость полета составила 7 махов, дальность — свыше 350 км. Об этом 19 июля сообщили в Минобороны РФ.

«По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальность свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около 7 Махов»,— говорится в сообщении.

Отмечалось, что головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в ведомстве.

Ранее, 17 июля, американский журнал National Interest писал, что США испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия. Как отметил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин, у Соединенных Штатов «нет систем, которые могли бы представлять опасность для Китая и России в должной степени». Кроме того, он констатировал отсутствие средств для защиты от российских вооружений.

10 июля стало известно, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем корабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам главкома ВМФ Николая Евменова, эти корабли являются самыми современными боевыми кораблями России. Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».

В США неоднократно отмечали отставание от РФ в вопросе создания гиперзвуковых ракет. 22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором США признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.