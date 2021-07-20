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WarSpot

Самолёт под чёрным покровом

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Источник изображения: warspot.ru

В России разработали новый истребитель. Его официальная презентация запланирована на 20 июля, но уже сейчас новый самолёт можно оценить по «шпионским» снимкам и видео.

Премьера новейшего российского лёгкого тактического самолёта, оснащённого одним двигателем, состоится в первый день авиасалона МАКС-2021. О его разработке ещё в мае сообщал ТАСС. Новый самолёт «Сухого» должен развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

Один из первых снимков перспективного истребителя

Источник изображения: facebook.com/RostecRussia

Ещё одно изображение перспективного истребителя от «Ростеха»

Источник изображения: facebook.com/RostecRussia

Сравнение российского, китайского, американского и корейского истребителей

Источник изображения: dambiev.livejournal.com

«Шпионы» уже успели заснять перспективный истребитель (или его макет) без маскирующих чехлов:

Склейка кадров из видео

Источник изображения: dambiev.livejournal.com

Некоторые эксперты уже назвали перспективный истребитель уменьшенной версией Су-57. Цифры 75 на борту самолёта дают повод предполагать, что новинка будет называться Су-75. Так ли это, будет известно уже завтра, когда истребитель официально презентуют.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Проекты
МАКС-20XX
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