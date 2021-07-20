В России ведется подготовка к производству опытных образцов стелс-бомбардировщика

ЦАМТО, 19 июля. Российские авиапредприятия ведут подготовку к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиационного комплекса дальней авиации, завил в интервью "РИА Новости" член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

"Реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Совместно с заказчиком определен облик самолета. Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, а также подготовка к производству опытных образцов", – сказал С.Смирнов в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021.

Как сообщалось ранее, новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Его предполагается принять на вооружение до 2027 года. Ожидается, что самолет заменит в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

Ранее источник "РИА Новости" в ОПК сообщил, что новый бомбардировщик будет строиться по аэродинамической схеме "летающее крыло", получит дозвуковую скорость и большую продолжительность полета, на нем будет применяться только внутрифюзеляжное вооружение, включая перспективные крылатые ракеты большой дальности и гиперзвуковые ракеты, бортовое оборудование самолета будет максимально автоматизировано, вплоть до опциональной беспилотности, а приоритет в концепции нового бомбардировщика отдан стелс-технологиям.