В рамках гособоронзаказа в 2021 году в ВС РФ планируется поставить порядка 3500 единиц полигонного оборудования

Военнослужащие во время совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2017".

ЦАМТО, 19 июля. Вооруженные Силы Российской Федерации в первом полугодии 2021 года провели более 1500 тактических и командно-штабных учений различного уровня.

В настоящее время в учебных центрах подготовки младших специалистов проходят подготовку и переучивание на новые образцы вооружения и военной техники более 30 тыс. человек.

Разработаны и изданы методические пособия по противодействию "джихад-мобилям", методические рекомендации по организации и проведению исследований в ходе мероприятий боевой подготовки, доработаны курсы стрельб из стрелкового оружия, в которые введены упражнения по БЛА и армейской тактической стрельбы.

В рамках государственного оборонного заказа в 2021 году в ВС РФ планируется поставить порядка 3500 ед. полигонного оборудования.

Основным мероприятием, планируемым к проведению во втором полугодии 2021 года, является стратегические учения "Запад-2021", на которое планируется привлечь более 100 тыс. военнослужащих, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.