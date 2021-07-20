Войти
ЦАМТО

В рамках гособоронзаказа в 2021 году в ВС РФ планируется поставить порядка 3500 единиц полигонного оборудования

520
0
0
Запад-2017
Военнослужащие во время совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2017".
Источник изображения: © Рамиль Насибулин/БелТа/ТАСС

ЦАМТО, 19 июля. Вооруженные Силы Российской Федерации в первом полугодии 2021 года провели более 1500 тактических и командно-штабных учений различного уровня.

В настоящее время в учебных центрах подготовки младших специалистов проходят подготовку и переучивание на новые образцы вооружения и военной техники более 30 тыс. человек.

Разработаны и изданы методические пособия по противодействию "джихад-мобилям", методические рекомендации по организации и проведению исследований в ходе мероприятий боевой подготовки, доработаны курсы стрельб из стрелкового оружия, в которые введены упражнения по БЛА и армейской тактической стрельбы.

В рамках государственного оборонного заказа в 2021 году в ВС РФ планируется поставить порядка 3500 ед. полигонного оборудования.

Основным мероприятием, планируемым к проведению во втором полугодии 2021 года, является стратегические учения "Запад-2021", на которое планируется привлечь более 100 тыс. военнослужащих, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А350
Шахид-мобиль
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Гособоронзаказ
Похожие новости
28.10.2020
Не числом, а уменьем
30.05.2018
Снова Афганистан?
26.04.2017
Купол над Минобороны
26.12.2016
Основы несокрушимости
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 10:24
  • 12
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 10:18
  • 13
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 09:51
  • 60
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 09:22
  • 56
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 23:04
  • 52
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»