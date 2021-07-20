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Известия.ru

В Минобороны показали пуск гиперзвукового «Циркона»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны России 19 июля опубликовало видео, на котором запечатлен пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».


Ракета была запущена с корабля «Адмирал Горшков» из акватории Белого моря. При этом цель находилась на расстоянии более 350 км на побережье Баренцева моря.

По словам представителей ведомства, испытания оружия прошли успешно. Тактико-технические характеристики ракеты были подтверждены. Скорость полета составила 7 Махов.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в министерстве.

Ранее, 17 июля, американский журнал National Interest писал, что США испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия. Как отметил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин, у Соединенных Штатов «нет систем, которые могли бы представлять опасность для Китая и России в должной степени». Кроме того, он констатировал отсутствие средств для защиты от российских вооружений.

10 июля стало известно, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем корабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». По словам главкома ВМФ Николая Евменова, эти корабли являются самыми современными боевыми кораблями России. Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон».


В США неоднократно отмечали отставание от РФ в вопросе создания гиперзвуковых ракет. 22 марта контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором США признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.

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Продукция
Авангард РК
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