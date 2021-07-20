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Известия.ru

«Ростех» презентует новый военный истребитель на МАКС-2021

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«Ростех» в видеоролике показал контуры принципиально нового военного истребителя. Также стали известны новые особенности и тип комплектации самолета, сообщает телеканал «Известия». Презентация однодвигательной машины состоится 20 июля на площадке авиасалона МАКС-2021. Известно, что истребитель способен развивать сверхзвуковую скорость. Самолет обладает малой радиолокационной заметностью.

Назван разработчик воздушного судна — это компания «Сухой». 15-й Международный авиационно-космический салон пройдет 20–25 июля в подмосковном Жуковском.

«Ростех» в видеоролике показал контуры принципиально нового военного истребителя. Также стали известны новые особенности и тип комплектации самолета, сообщает телеканал «Известия». Презентация однодвигательной машины состоится 20 июля на площадке авиасалона МАКС-2021.

Известно, что истребитель способен развивать сверхзвуковую скорость. Самолет обладает малой радиолокационной заметностью. Назван разработчик воздушного судна — это компания «Сухой». 15-й Международный авиационно-космический салон пройдет 20–25 июля в подмосковном Жуковском.

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  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Сухой ПАО
Проекты
МАКС-20XX
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