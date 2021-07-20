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Известия.ru

Иностранные компании заинтересовались российским самолетом МС-21

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21. Об этом 19 июля заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

«К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации»,— рассказал он в беседе с «РИА Новости» в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021.

Смирнов также отметил, что потребности российских авиакомпаний в среднемагистральных самолетах достаточно велики. По его словам, насыщение отечественного рынка и развитие системы послепродажной поддержки создаст условия для активизации продвижения МС-21 на экспорт.

Он также заметил, что действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21 для российских компаний. Этих заказов, как он подчеркнул, достаточно для загрузки производства в ближайшей перспективе.

МАКС-2021 откроется в подмосковном Жуковском во вторник, 20 июля. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310. Также зрители увидят одиночный пилотаж учебно-тренировочного самолета Як-152, истребителей пятого поколения Су-57 и поколения 4++ МиГ-35, а также пассажирских Ил-114 и SSJ-100.

Кроме того, группой пройдут самолеты ВКС России. Ожидается, что вся программа займет 55 минут.

Ранее, 15 июля, в пресс-службе авиакомпании «Россия» заявили, что намерены летом 2022 года начать эксплуатацию самолета нового поколения МС-21. Как отметил директор авиакомпании Сергей Александровский, программа МС-21 — это приоритетный национальный проект в транспортной отрасли.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 22 мая, что аналогов МС-21 у конкурентов России в ближайшее время не будет. По его словам, самолет является лучшим в своем классе, проходит испытания и скоро станет перевозить пассажиров.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Воздушные судна выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. В декабре 2020-го МС-21-310 первый раз взлетел с российскими двигателями ПД-14.

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