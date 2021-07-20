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Российская газета

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон"

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Источник изображения: rg.ru

Успешную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" выполнил фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Как сообщили в Минобороны РФ, ракета была пущена по наземной цели, скорость ее полета составила семь Махов, а дальность стрельбы была свыше 350 километров.

В военном ведомстве уточнили, что по данным объективного контроля, "Циркон" прямым попаданием успешно поразил цель. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты.

Стрельба велась из акватории Белого моря по наземной цели, которая была расположена на побережье Баренцева моря.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
ГЗЛА
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