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Российская газета

Мощная машина: за рубежом оценили новый истребитель РФ

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Комментарии зрителей ролика можно выразить тремя фразами: в России научились делать мощный интригующий пиар своей боевой технике; поскорее бы презентация; мощная машина, ждем у себя. Последнее должно быть особенно отрадно для Ростеха, поскольку, судя по тизеру, новый самолет рассчитан в первую очередь на экспорт.

- Я больше не терплю интриги и хочу видеть этого бойца! - написал Juan Carlos AR из Перу.

- Великолепно. Надеюсь, аргентинские власти нас удивят, - вторит ему Emanuel Ledesma из Буенос-Айреса.

- Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции, - пишет Atalaclys.

The Drive обратил внимание на технические подробности - в первую очередь на дополнительные отсеки для вооружения, расположенные перед основными стойками шасси и предназначенные, по всей видимости, для ракет "воздух-воздух" малой дальности. Аналогичные отсеки есть и у Су-57.

Что касается малозаметности, то конструкторы нового самолета, по мнению издания, использовали сбалансированный подход к затратам и эффекту. Примененные стелс-технологии снижают заметность истребителя для радаров в лобовой, самой важной проекции. Подобный подход используют новые разработки Китая, Турции и Южной Кореи, с которыми детищу Сухого предстоит конкурировать на мировом рынке.

Премьер самолета, напомним, запланирована на 20 июля, первый день МАКС-2021 в Жуковском.


Антон Валагин

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Страны
Аргентина
Греция
Китай
Перу
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Турция
Южная Корея
Продукция
ПАК ФА
Проекты
МАКС-20XX
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