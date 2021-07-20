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ЦАМТО

ВМС Индии прияли первые вертолеты MH-60R "Си Хок"

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Источник изображения: Фото: Taranjit Singh Sandhu

ЦАМТО, 19 июля. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 16 июля на ВМБ ВМС США "Сан-Диего" (шт.Калифорния) официальной церемонии передачи командованию ВМС Индии первой пары многоцелевых морских вертолетов MH-60R "Си Хок".

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R, а также другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью 2,6 млрд. долл. Они заменят устаревшие UH-3H "Си Кинг" и Mk.42B.

В феврале 2020 года Индия и США подписали соглашение о поставке в рамках программы FMS 24 вертолетов MH-60R "Си Хок", которые могут применяться для противолодочной и противокорабельной обороны. Как предполагалось, первые шесть машин будут поставлены ВМС Индии в 2021 году.

Для ускорения процесса принятия вертолетов на вооружение ВМС Индии, по согласованию с командованием ВМС США, Lockheed Martin должна передать для обучения индийских специалистов три новых MH-60R, которые первоначально предназначались для американского флота. ВМС США получат машины вместо переданных ВМС Индии позднее.

В мае 2020 года ВМС США подписали с корпорацией Lockheed Martin первый контракт стоимостью 904,8 млн. долл. на поставку трех MH-60R "Си Хок" для ВМС США и 21 MH-60R для Индии.

Заказанные вертолеты будут выполнены в новейшей конфигурации, разработанной для Саудовской Аравии, с некоторыми дополнительными модификациями для ВС Индии.

Летные испытания первого MH-60R начались на предприятии компании Sikorsky в Овего (шт.Нью-Йорк) в апреле 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Саудовская Аравия
США
Продукция
SH-3
SH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
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