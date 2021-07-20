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ТАСС

"Алмаз-Антей" испытает комплекс противодействия дронам в самарском аэропорту

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ROSC-1
ROSC-1.
Источник изображения: © Пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий назвал комплекс ROSC-1 одним из ярких примеров трансфера военных технологий в гражданское русло

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комплекс обнаружения и противодействия беспилотникам ROSC-1, разработанный концерном ВКО "Алмаз-Антей", в ближайшее время будет испытан в аэропорту Самары. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Савицкий.

"В гражданском варианте комплекс ROSC-1 получил еще дополнительные функции, связанные с орнитологией. В ближайшее время он будет испытываться в аэропорту Самары. По результатам испытаний будут приняты решения, которые позволят Минтрансу России и Росавиации применять этот комплекс для обнаружения беспилотников и оценки орнитологической остановки в районе аэродрома", - сообщил Савицкий.

По его мнению, комплекс ROSC-1 - один из ярких примеров трансфера военных технологий в гражданское русло. "Это - диверсификация в чистом виде. Концерн создает для гражданского сектора перспективную высокотехнологичную продукцию", - сказал Савицкий.

Радиолокационно-оптический комплекс обнаружения малоразмерных целей ROSC-1 предназначен для обеспечения комплексного контроля за воздушной обстановкой, для обнаружения и распознавания различных типов воздушных объектов, в том числе малоразмерных и малоскоростных дронов. ROSC-1 создан на основе радиолокационного комплекса обнаружения и противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам РЛК-МЦ "Валдай".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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