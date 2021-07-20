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ТАСС

Эксперт: системы управления воздушным движением полностью перейдут на российское ПО

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Аэронавигация
Управление воздушным движением.
Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС

Заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий сообщил, что идет подготовка к испытаниям отечественных процессоров для техники ОрВД

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Технические системы организации воздушного движения (ОрВД) полностью перейдут на отечественное программное обеспечение. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.

"Сейчас идет подготовка к испытаниям отечественных процессоров для техники ОрВД. Пока вынуждены использовать отдельные элементы импортного производства, но непременно будем переходить на российские", - сказал Савицкий, отвечая на вопрос о влиянии западных санкций на создание систем управления воздушным движением.

Он напомнил, что указ президента РФ от 2008 года о назначении концерна ВКО "Алмаз-Антей" основным поставщиком систем ОрВД в стране предполагал, что все программное обеспечение должно быть российского производства.

"Что касается проблем с санкциями, они на нас тоже повлияли. Теперь все российские системы поставляются нами со специальным программным обеспечением российского производства. Это делается, чтобы не допустить вмешательство в системы двойного назначения, какими являются системы ОрВД", - отметил Савицкий.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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