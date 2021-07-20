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Известия.ru

Сирийские артиллеристы готовятся к участию в АрМИ-2021

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Сирийские артиллеристы под Дамаском усердно тренируются для участия в седьмых Армейских международных играх АрМИ-2021, которые организует Минобороны России.

По словам командира группы Али Султани, его подопечные попытаются взять первое место на соревнованиях.


«Мы очень хотим участвовать в международных армейских играх, поэтому мы каждый день с утра и до вечера тренируемся стрелять из разного вида оружия — пулемет, миномет, автомат. И, конечно, наша цель занять первое место», — сказал сирийский военнослужащий.

Тренер Низар Шама также рассказал, что сирийцы проходят обучение днем и ночью, при разных погодных условиях и высоких температурах.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что инструкторы из России начали готовить сирийских курсантов для службы в военно-воздушных силах.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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