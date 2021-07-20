Сирийские артиллеристы готовятся к участию в АрМИ-2021

Сирийские артиллеристы под Дамаском усердно тренируются для участия в седьмых Армейских международных играх АрМИ-2021, которые организует Минобороны России.

По словам командира группы Али Султани, его подопечные попытаются взять первое место на соревнованиях.

«Мы очень хотим участвовать в международных армейских играх, поэтому мы каждый день с утра и до вечера тренируемся стрелять из разного вида оружия — пулемет, миномет, автомат. И, конечно, наша цель занять первое место», — сказал сирийский военнослужащий.

Тренер Низар Шама также рассказал, что сирийцы проходят обучение днем и ночью, при разных погодных условиях и высоких температурах.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что инструкторы из России начали готовить сирийских курсантов для службы в военно-воздушных силах.