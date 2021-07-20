Иностранцы эмоционально отреагировали на видео "Ростеха" про новейший российский истребитель

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Зарубежные пользователи высказались о видеозаписи, посвященной новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021.

Ранее кадры с воздушным судном опубликовала на своем канала на YouTube госкорпорация "Ростех". На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой". Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем.

Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета.

"Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции", — написал Atalaclys.

"Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, "Ростех", — прокомментировал Viper 6.

"Получится отлично, привет из Вьетнама", — Minh Nhat Tran.

Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей.

"Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!" — подчеркнул You Mad.

"Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас", — отметил Emanuel Ledesma.

"Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт", — выразил мнение PanzerKitsune.

Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.

Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на YouTube -каналах "Ростеха" и ОАК.