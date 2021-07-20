Войти
РИА Новости

Иностранцы эмоционально отреагировали на видео "Ростеха" про новейший российский истребитель

711
0
0

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Зарубежные пользователи высказались о видеозаписи, посвященной новому российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021.

Ранее кадры с воздушным судном опубликовала на своем канала на YouTube госкорпорация "Ростех". На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины — компания "Сухой". Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем.

Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета.

"Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции", — написал Atalaclys.

"Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, "Ростех", — прокомментировал Viper 6.

"Получится отлично, привет из Вьетнама", — Minh Nhat Tran.

Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей.

"Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!" — подчеркнул You Mad.

"Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас", — отметил Emanuel Ledesma.

"Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт", — выразил мнение PanzerKitsune.

Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.

Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на YouTube -каналах "Ростеха" и ОАК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Вьетнам
Греция
Россия
Сербия
США
Продукция
F-22
ПАК ФА
Компании
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
19.07.2021
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
02.09.2020
«Оборонка» обороне
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
21.08.2013
Вышли из пике
25.08.2009
МАКС-2009: итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 10:24
  • 12
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 10:18
  • 13
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 09:51
  • 60
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 09:22
  • 56
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 23:04
  • 52
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»