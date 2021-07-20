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ТАСС

Китай при помощи ракеты-носителя CZ-10C успешно вывел на орбиту 10 спутников

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РН "Чанчжэн-2С"
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".
Источник изображения: © EPA/GU MIN

На орбиту был выведен спутник "Тяньци-15", который будет применять технологии Интернета вещей

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2-си" (CZ-2C) успешно вывела в понедельник на заданную орбиту 10 спутников. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Запуск состоялся в 08:19 по местному времени (03:19 мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Полезная нагрузка ракеты включала в себя последнюю партию для формирования созвездия спутников дистанционного зондированного Земли серии "Яогань-30", которые также будут изучать электромагнитное излучение. Кроме того, на орбиту был выведен спутник "Тяньци-15", который будет применять технологии Интернета вещей. Другие данные о выведенных аппаратах не приводятся.

Взлетный вес ракеты-носителя CZ-2C достигает 242 тонны. Она способна выводить на гелиосинхронную орбиту высотой около 500 км до 2 тонн полезной нагрузки.

"Яогань-30" выводились на орбиту группами с сентября 2017 года. Всего было сделано 10 запусков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
ИТ
Чанчжэн
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