Войти
РИА Новости

Минобороны попросило ускорить поставки тяжелого беспилотника "Охотник"

404
0
0
Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника "Охотник", рассказал в интервью РИА Новости в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021 член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

"Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил Юрий Иванович. Промышленность работает над реализацией этой задачи", - сказал Смирнов.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял о первых поставках "Охотников" в 2024 году.

"Тяжёлый беспилотник "Охотник" обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран", - рассказал Смирнов.

Он напомнил, что первый "Охотник" уже совершал пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний.

Как писали РИА Новости в начале февраля, НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов тяжелого ударного БПЛА "Охотник", которые планируется подключить к летным испытаниям в 2022-2023 годах. Тогда, в частности, отмечалось, что в конструкцию второго аппарата будут внесены изменения по опыту эксплуатации первого "Охотника".

С-70 "Охотник" разработан в ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") и выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно данным открытых источников, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса - 20 тонн. "Охотник" имеет дозвуковую максимальную скорость полета и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.



Первый полет первого "Охотника", как сообщали в Минобороны, состоялся 3 августа 2019 года. В ходе летных испытаний, по данным источников РИА Новости, БПЛА уже применял авиационное вооружение, в том числе беспилотник нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
Компании
ВПК РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
Похожие новости
20.07.2021
Сергей Смирнов: в России идет работа над истребителем шестого поколения
25.08.2020
Начальник ГУНИД Минобороны России подвел итоги первого дня работы МВТФ "Армия-2020"
19.08.2020
От «Арматы» до «Терминатора»
29.08.2019
Беспилотник "Охотник" испытают с вооружением в 2023-2024 годах
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.07 10:24
  • 12
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 10:18
  • 13
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 09:51
  • 60
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 09:22
  • 56
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 23:04
  • 52
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море
  • 19.07 14:08
  • 896
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.07 13:41
  • 19
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 19.07 12:21
  • 2
В России испытают гиперзвуковую ракету «Циркон»