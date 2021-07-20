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Известия.ru

«Ростех» показал ролик с контурами нового истребителя

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Госкорпорация «Ростех» в ночь на понедельник, 19 июля, сделала заявление о том, что разработкой нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения, который будет представлен на авиасалоне МАКС-2021, займется компания Sukhoi.

Перед открытием международного авиасалона госкорпорация опубликовала видеоролик, в котором раскрыла новые особенности самолета, а также на своем канале YouTube впервые показала контуры самой машины.


В видео показаны контуры истребителя, летящего в небе в тот момент, когда потенциальные заказчики по всему миру начинают получать СМС и звонки с информацией о скором прибытии новинки на МАКС. Они спешно собираются, чтобы прилететь и своими глазами увидеть самолет в действии, выстроившись на взлетной полосе в ожидании демонстрации возможностей машины.

Ранее в этот день «Ростех» в своем Telegram-канале опубликовал фотографию носовой части новейшего российского истребителя. Надпись под снимком гласит: «Ребята, вы действительно думаете, что нам всё еще нечем вас удивить?»

Премьера новейшего российского легкого тактического самолета, оснащенного одним двигателем, состоится в первый день МАКС-2021 — 20 июля.

Для посещения авиасалона МАКС-2021 требование о наличии ПЦР-теста или QR-кода на фоне распространения коронавирусной инфекции пока сохраняется. Дети до 18 лет в сопровождении взрослых смогут попасть на авиашоу без предъявления ПЦР-теста.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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