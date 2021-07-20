Прототип нового российского скафандра для космонавтов представят на МАКС-2021

Новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» для экипажа будущего российского пилотируемого корабля «Орел» представят на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом рассказал генеральный директор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что прототип скафандра будет демонстрироваться впервые. После авиасалона образец отправится на конструкторско-доводочные испытания.

Поздняков рассказал, что в этом прототипе реализован новый принцип соединения — жесткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма.

«Мы пришли к выводу, что гермомолния не обеспечивает необходимой надежности скафандра, а с учетом необходимости обеспечения многоразовых применений, требования по надежности становятся еще выше. Решили реализовать принципиально иной подход», — пояснил он.

Международный авиационно-космический салон, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Уточнялось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.