"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Ростех" сообщила, что разработчиком нового боевого самолета, который будет представлен на МАКС, является компания "Сухой".
Госкорпорация в ночь на понедельник опубликовала видеоролик, в котором раскрыты новые особенности самолета, впервые показаны контуры самой машины, анфас, а также назван разработчик машины - компания "Сухой".
"Ростех" 13 июля анонсировал презентацию принципиально нового военного самолета, которая состоится 20 июля - в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский.
Совещание по авиационной проблематике с участием президента России Владимира Путина состоится в рамках авиасалона МАКС-2021, сообщил ранее вице-премьер Юрий Борисов.
"20 июля планируется серьезное совещание на "МАКСе" вместе с президентом", - сказал Борисов.
Как сообщал "Интерфакс", МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля. Это будет юбилейный, 15-й Международный авиационно-космический салон.