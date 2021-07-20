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Интерфакс-АВН

"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

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Макет
Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021.
Источник изображения: Алексей Лисицын / russianplanes.net

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Ростех" сообщила, что разработчиком нового боевого самолета, который будет представлен на МАКС, является компания "Сухой".

Госкорпорация в ночь на понедельник опубликовала видеоролик, в котором раскрыты новые особенности самолета, впервые показаны контуры самой машины, анфас, а также назван разработчик машины - компания "Сухой".

"Ростех" 13 июля анонсировал презентацию принципиально нового военного самолета, которая состоится 20 июля - в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский.

Совещание по авиационной проблематике с участием президента России Владимира Путина состоится в рамках авиасалона МАКС-2021, сообщил ранее вице-премьер Юрий Борисов.

"20 июля планируется серьезное совещание на "МАКСе" вместе с президентом", - сказал Борисов.

Как сообщал "Интерфакс", МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля. Это будет юбилейный, 15-й Международный авиационно-космический салон.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МАКС-20XX
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