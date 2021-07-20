"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021.

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Ростех" сообщила, что разработчиком нового боевого самолета, который будет представлен на МАКС, является компания "Сухой".

Госкорпорация в ночь на понедельник опубликовала видеоролик, в котором раскрыты новые особенности самолета, впервые показаны контуры самой машины, анфас, а также назван разработчик машины - компания "Сухой".

"Ростех" 13 июля анонсировал презентацию принципиально нового военного самолета, которая состоится 20 июля - в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский.

Совещание по авиационной проблематике с участием президента России Владимира Путина состоится в рамках авиасалона МАКС-2021, сообщил ранее вице-премьер Юрий Борисов.

"20 июля планируется серьезное совещание на "МАКСе" вместе с президентом", - сказал Борисов.

Как сообщал "Интерфакс", МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском 20-25 июля. Это будет юбилейный, 15-й Международный авиационно-космический салон.