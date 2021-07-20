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Интерфакс-АВН

Совместное российско-индийское учение "Индра-2021" пройдет на полигоне Прудбой под Волгоградом

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Российские и индийские военнослужащие на совместных антитеррористических учениях "Индра-2014"
Российские и индийские военнослужащие на совместных антитеррористических учениях "Индра-2014".
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Брага

Волгоград. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Совместное российско-индийское учение "Индра-2021" состоится в Волгоградской области с 1 по 13 августа 2021 года, сообщает пресс-служба ЮВО.

"На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области состоится совместное российско-индийское учение "Индра-2021". Задачей учения является повышение готовности органов управления, сил и средств к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях планируется задействовать около 80 военнослужащих ЮВО мотострелкового соединения и порядка 80 военнослужащих ВС Индии. На учении задействуют 300 различных мишеней, из них свыше 100 подвижных, имитирующих автомобильную и бронированную технику противника.

На одном из этапов подразделения уничтожат условного противника в специально построенном населенном пункте, состоящем из трех улиц и 50 жилых домов, на территории которого разместят 16 подвижных мишеней: автомобили УАЗ и около 30 ростовых фигур, имитирующих незаконные вооруженные формирования внутри зданий.

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