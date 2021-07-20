Созвездие «Быкова»: для ВМФ построят новую серию кораблей-роботов

Минобороны прорабатывает вопрос дополнительных закупок патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков». Они отличаются высокой автоматизацией, на борту базируются роботы. Корабли выполнены по модульному принципу, благодаря чему могут быть оснащены самыми разными комплексами вооружения. Из-за этого их на флоте называют кораблями-роботами. Новую партию будут строить по доработанному проекту. В дальнейшем они станут основой группировок, охраняющих прибрежные воды России.

Минобороны прорабатывает вопрос дополнительных закупок патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков». Они отличаются высокой автоматизацией, на борту базируются роботы. Корабли выполнены по модульному принципу, благодаря чему могут быть оснащены самыми разными комплексами вооружения. Из-за этого их на флоте называют кораблями-роботами. Новую партию будут строить по доработанному проекту. В дальнейшем они станут основой группировок, охраняющих прибрежные воды России.

Достроить и доработать

Специалисты военного ведомства прорабатывают параметры контракта на закупку новой партии патрульных кораблей проекта 22160 типа «Василий Быков», сообщили источники «Известий» в министерстве. При строительстве серии проект будет доработан. В частности, специалисты устранят недостатки, выявленные в ходе эксплуатации уже построенных кораблей — в том числе во время походов к берегам Сирии и в Арктику.

Кроме того, будет пересмотрен комплекс вооружения патрульных кораблей, уточнили источники «Известий». Не исключено, что модернизированный проект будет оснащен новой системой ПВО. Изначально при разработке «Василия Быкова» планировали оснастить его зенитным ракетным комплексом «Редут», способным работать одновременно по 16 целям на расстоянии до 400 км. Однако от идеи отказались, и там, где система планировалась к установке, в итоге разместили спортивный уголок.

Представители проекта 22160 — одни из новейших кораблей в российском ВМФ. Они начали поступать на флот в 2018 году, и с тех пор промышленность ежегодно передает ему по одному кораблю. Сегодня в строю три: помимо головного корабля, это «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». Все они приписаны к Новороссийску и несут службу в бригаде охраны водного района (ОВР) Черноморского флота. В задачи этого соединения входит патрулирование прибрежных вод, охрана военно-морских баз и сопровождение судов при морских переходах.

Контейнерная серия

Всего до 2023 года должно быть построено шесть «Быковых». Однако флоту нужно больше кораблей такого класса, полагает контр-адмирал Владимир Захаров, командовавший сторожевым кораблем и отдельным дивизионом кораблей. По его мнению, они смогут действовать не только в российских прибрежных водах, но и выполнять задаче по борьбе с пиратством в Красном море.

— Это позволит не гонять туда эсминцы и противолодочные корабли с Тихоокеанского и Северного флотов, — пояснил контр-адмирал. — Посылать эти патрульные гораздо выгоднее, дешевле и эффективнее. Они достаточно быстроходны, имеют на борту скоростные катера и эффективное вооружение.

По словам Владимира Захарова, это первый российский проект универсальных кораблей. При таком подходе само судно служит площадкой, на которую в контейнерах можно загружать разные типы вооружения — противолодочного, ударного, противовоздушной обороны.

— Иметь такие корабли не только на Черноморском, но и на других флотах, — разумная мысль. Но нужно определиться с их системами вооружения. По бытовым условиям у них качественные характеристики, они экономичны. Единственное, нужно посмотреть, что получается с вариантами вооружения, которое поставляют в контейнерах — там могут быть ударные ракеты или другие боеприпасы, — заключил Владимир Захаров.

Корабль проекта 22160 "Василий Быков". Источник: iz.ru

Корабли проекта 22160 выполнены по модульной схеме, что позволяет быстро установить на них вооружение, необходимое для выполнения конкретной боевой задачи. Гидроакустические станции и прочее оборудование размещается в 40-футовых морских контейнерах, которые устанавливают на корабль. Такие конструкции монтируют на палубе или в подпалубном пространстве, подключают к системе корабельного энергоснабжения и интегрируют в единую систему управления. По сути, командование собирает корабль под конкретные цели как конструктор. Сейчас активно испытывают новые модули — как с вооружением, так и с различным вспомогательным оборудованием. Среди них — зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М» в морском исполнении, контейнеры с противолодочным оборудованием, модули с крылатыми ракетами. В частности, корабль может нести ракеты «Калибр-НК». Но главная их особенность в том, что они приспособлены для использования подводных и надводных беспилотных аппаратов всех имеющихся типов. Это позволяет кораблю вести наблюдение на удалении в сотни километров в разных направлениях.

Артиллерийское вооружение патрульных кораблей состоит из автоматической 76-милимметровой пушки. Для обнаружения подводных лодок и торпед на «Василии Быкове» есть современная гидроакустическая станция. Также у патрульного корабля есть специальное боевое противодиверсионное оборудование. Его сонар способен эффективно отслеживать дайверов-любителей и подводных диверсантов. За противодиверсионную оборону отвечают два гранатомета ДП-65 и два крупнокалиберных пулемета «Корд».

Как ранее сообщали «Известия», в прошлом году «Василий Быков» выполнил комплекс испытаний в заполярных широтах. Корабль вышел из Черного моря, прошел Средиземное, обогнул берега Франции и через Северное и Балтийское моря прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде. Приняв участие в торжественных мероприятиях, «Быков» совершил переход в Белое море по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала. В Арктике он испытал системы вооружения и жизнеобеспечения. По итогам военные сделали вывод, что такие небольшие корабли можно применять в северных морях.

Роман Крецул

Анна Черепанова