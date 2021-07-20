Есть контракт: «Аврора» намерена заказать 19 Ил-114-300 на МАКС-2021

В какую сумму может обойтись сделка единому дальневосточному перевозчику

Создаваемая на базе перевозчика «Аврора» объединенная дальневосточная авиакомпания намерена подписать контракт на поставку 19 самолетов Ил-114-300. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к подготовке сделки, и собеседник в ОАК. Последний пояснил, что подписание соглашения ожидается на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля. Цена контракта может превысить 27 млрд рублей. Эксперты считают, что Ил-114-300 будет востребован на Дальнем Востоке, но успешность эксплуатации этого самолета в регионе в немалой степени зависит от послепродажного обслуживания и мер господдержки.

Сдельная работа

Единая дальневосточная авиакомпания, создаваемая на базе перевозчика «Аврора», намерена в ближайшее время подписать контракт на поставку 19 региональных самолетов Ил-114-300. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к подготовке сделки, а также собеседник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). Последний пояснил, что церемонию подписания соглашения планируют провести на авиасалоне МАКС-2021, который пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля. Представитель ОАК не стал комментировать предстоящую сделку.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что сейчас региональная машина проходит испытания, второй летный образец строится в подмосковном городе Луховицы. По словам главы корпорации, в планах — производить 12 машин в год. Юрий Слюсарь добавил, что меры поддержки и авиационная мобильность в труднодоступных регионах могут повысить спрос на эту машину.

Производство нового российского самолета Ил-114-300 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК «Ростех»

Получение сертификата типа на Ил-114-300 запланировано на 2022 год, а начало его серийного производства — на 2023-й. Первые серийные машины будут подготовлены к поставке через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК, принадлежит Минтрансу), а первым эксплуатантом этого самолета должна стать авиакомпания «Полярные авиалинии» (входит в дальневосточную объединенную компанию), говорил глава Минпромторга Денис Мантуров в декабре, когда состоялся первый полет Ил-114-300. Всего до 2030 года планируется произвести и поставить до 100 таких машин, отмечал министр.

Цена вопроса

В парк дальневосточной авиакомпании в 2021–2025 годах намечена поставка 45 воздушных судов российского производства, говорил журналистам в апреле глава ГТЛК Евгений Дитрих.

— В их числе восемь Superjet 100, 19 новых Ил-114-300, три из которых сегодня уже зафрахтованы ГТЛК, L-410, и новый малый 9-местный самолет «Байкал», — пояснял он.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По словам Евгения Дитриха, в 2021 году дальневосточному перевозчику должен быть поставлен первый российский региональный самолет SSJ-100. Поставки остальных семи будут распланированы по одному-трем самолетам в год. По словам источника «Известий» в авиапроме, на авиасалоне МАКС-2021 может быть подписан контракт с дальневосточной авиакомпанией и по SSJ-100. Представитель ГТЛК от комментариев отказался.

ГТЛК в конце прошлого года заказала три Ил-114-300 общей стоимостью 4,3 млрд рублей, следует из деталей контракта с сайта госзакупок. Стоимость одной машины ГТЛК оценила в 1,44 млрд рублей. Таким образом, цена 19 Ил-114-300, по которым «Аврора» подпишет контракт на авиасалоне, может составить 27,4 млрд рублей.

Уже заказанные ГТЛК у ОАК три самолета планируется поставить дальневосточной авиакомпании в 2023 году, остальные 16 — в 2024-м и 2025-м по восемь соответственно, говорил в апреле замглавы ГТЛК по авиационному транспорту Антон Королев.

ГТЛК рассчитывает получить до 15,5 млрд рублей госсубсидий для закупки и последующей поставки самолетов Ил-114-300 для объединенной дальневосточной авиакомпании, эти деньги могут быть выделены в 2023–2025 годах, писали СМИ со ссылкой на презентацию компании для инвесторов. Из презентации ГТЛК по итогам I квартала следует, что 90% контракта по закупке трех Ил-114 — это инвестиции федерального бюджета, остальное — внебюджетные источники финансирования.

Самолет Ил-114-300 на репетиции летной программы открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В апреле «Аврора» также подписала с ГТЛК и Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) соглашение на поставку в 2024–2025 годах 18 самолетов: 8 машин Л-410 и 10 штук ЛМС-901 «Байкал» общей стоимостью 6,5 млрд рублей. На 3,76 млрд рублей ГТЛК будет докапитализирована из федерального бюджета, остальная часть сделки (2,74 млрд рублей) будет профинансирована за счет внебюджетных источников, сказал «Известиям» источник, знакомый с деталями этих контрактов.

Справка «Известий» Региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 разработан конструкторским бюро ПАО «Ил» (входит в ОАК). Он предназначен для региональных перевозок, в том числе в труднодоступных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Максимальная коммерческая нагрузка самолета составит 6,8 т, крейсерская скорость — 500 км/ч, дальность полета с максимальной коммерческой нагрузкой — 1,5 тыс. км. Машина рассчитана на перевозку 68 пассажиров. Серийную сборку самолета проведут на авиационном заводе им. П.А. Воронина в подмосковных Луховицах, который сегодня собирает истребители семейства «МиГ». В кооперации также участвуют Воронежское акционерное самолетостроительное общество, ульяновское «Авиастар-СП», нижегородский авиастроительный завод «Сокол», входящие в ОАК.

Больше половины

Потребность Дальнего Востока в новых самолетах до 2025 года была оценена в 75 самолетов, следует из концепции развития объединенной авиакомпании (есть у «Известий»). Для полетов по региональным и межрегиональным маршрутам требуется 34 машины. До 2023 года это 10 канадских Bombardier Q400 (Ил-114-300 — их российский аналог) и четыре SSJ-100, в 2023–2025 годах — 19 Ил-114-300 и один SSJ-100. На местных маршрутах требуется 41 воздушное судно: 14 L-410 и свыше двух десятков Twin Otter, следует из презентации. Таким образом, на предстоящем авиасалоне с учетом подписания соглашения на поставку SSJ-100 потребность Дальнего Востока в новых самолетах до 2025 года может быть закрыта контрактами на 60%.

Ил-114-300 на Дальнем Востоке будет востребован, полагает главный эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов. По его словам, замена самолетов Ан-24/26 неизбежна. Но эксплуатация нового типа — это всегда вызов, ее успешность будет в немалой степени зависеть как от послепродажного обслуживания, так и от мер господдержки, отметил он.

— Ограничения в эксплуатации Ил-114-300 на Дальнем Востоке будут видны после внесения изменений в сертификат типа. Ил-114-300 — низкоплан и, соответственно, у него будут ограничения по грунтовым аэродромам, — указал эксперт.

По словам Федора Борисова, Дальний Восток — рынок, на котором субсидии играют решающую роль и, следовательно, эксплуатацию Ил-114-300 надо рассматривать в комплексе и с учетом бюджетных эффектов от производства отечественной авиатехники, и стоимости инфраструктуры.

Востребованность Ил-114-300 будет зависеть от его надежности, также важно и то, сможет ли эта машина садиться на неподготовленные полосы, добавил управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин.

Максим Талавринов