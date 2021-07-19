"Ростех" опубликовал фото носовой части новейшего истребителя

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала в Telegram-канале фото носовой части нового российского истребителя, который представят на авиасалоне МАКС-2021.

"Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще нечем вас удивить?" — говорится в надписи поверх снимка.

Авторы публикации также пообещали "увидеться" со зрителями на авиасалоне 20 июля.

Ранее на своей фейсбук-странице госкорпорация уже показывала снимки истребителя в чехле — пользователям предлагалось пофантазировать, как новинка выглядит без него.

Как сообщал в конце мая РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, "Ростех" разрабатывает первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Собеседник отмечал, что новый самолет должен иметь взлетную массу не более 18 тонн, его максимальная скорость будет превышать два Маха. При этом он будет отличаться сниженной радиолокационной заметностью и сверхманевренностью.

Международный авиационно-космический салон пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия проведут с учетом требований противодействия распространению коронавируса. Также заявлены трансляции на ютьюб-каналах "Ростеха" и ОАК.