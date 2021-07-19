Новые перипетии ремонта тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"

Как сообщил веб-ресурс "47 новостей (47 news)" в материале Александра Калинина "Подрядчика авианосца "Адмирал Кузнецов" спросили о банкротстве. Кавказ устал ждать денег", АО "Черкесский завод резиновых технических изделий" (ЧЗРТИ) 15 июля 2021 года подало иск о банкротстве "10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтного завода" (10 СРЗ, Полярный). АО из Карачаево-Черкесии делает рукава для вентиляции судов и всасывания жидкостей, АО из кольского города Полярный - подрядчик на очистке топливных танков при ремонте единственного авианосца России - крейсера "Адмирал Кузнецов". Сумма исковых претензий к судоремонтникам из госкорпорации ОСК - 5,6 млн рублей. Экс-руководитель "10 СРЗ" Евгений Зудин с марта под арестом, ему вменяют хищение 45 млн рублей на ремонте крупнейшего корабля ВМФ России.

(с) АО "10 Ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод"

47news позвонил на завод в Черкесск, но там не были настроены рассказывать о сути своих претензий ремонтнику "Адмирала Кузнецова". "Это коммерческая тайна, внутренние дела организации, мы решаем свои финансовые вопросы и какую-либо информацию по этой теме не даём", - отрезали в приёмной ЧЗРТИ. В пресс-службе ОСК попросили прислать вопросы.

Согласно "Госзакупкам" черкесский завод в 2020 году участвовал в объявленных "10 СРЗ" закупках. Судоремотникам нужны были рукава вытяжной вентиляции. Они нужны для обеспечения авианосца "Адмирал Кузнецов" в зимний период. Поставка оценивалась в 14,6 млн рублей. Оба раза ЧЗРТИ допускали к участию, но на "Госзакупках" информация о заключённом контракте отсутствует. Понятно, оборонка.

Как рассказал собеседник 47news в отрасли, "10 СРЗ" является одним из основных исполнителей ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Его зона ответственности - это ремонт большей части общекорабельных систем - топливные системы и осушительные магистрали. Сумма всех договоров оценивается в 2,5 млрд рублей. Без выполнения этих работ поставить в "Кузнецова" в док невозможно.

- Понятно, что руководство предприятия практиковало пирамидальную систему, когда старые договоры закрываются деньгами новых договоров. При этом сметы завышались. А "Звёздочка", как заказчик, выплачивала большие авансы, до 80% от суммы договора. И получается, что договор на очистные системы бросаешь, но берешь деньги на осушительные магистральные, а потом следующий договор на обеспечительные системы. Зарплаты и налоги на "десятке" в месяц - это 40 млн рублей, значит в год 600 млн, а чтобы выходить в ноль, надо иметь договоров на миллиард, - описал схему работы "10 СРЗ" собеседник 47news.

При этом на Кольском полуострове прямо говорят, что "Адмирал Кузнецов" стал для местных судостроительных предприятий палочкой-выручалочкой, которая даёт работу. Рыбацкие суда к ним чиниться категорически не идут. На "10 СРЗ" работает практически каждый пятый житель поселка Полярный. Численность предприятия составляет 750 человек, но реальных производственных рабочих под 250.

По словам собеседников 47news, ситуация с иском черкесского завода к "10 СРЗ" интересна ещё и тем, что предприятия, работающие по госконтрактам, как правило представляются подрядчикам неким монстром. Они не всегда идут на обострение ситуации в денежных спорах. В арбитраж идут в основном финансово-устойчивые компании, либо откровенные сорви-головы.

По информации 47news, буквально перед самым арестом теперь уже бывший гендиректор 10 судоремонтного завода Зудин обращался в ОСК с просьбой поддержать предприятие в получении кредитной линии в ПАО "Промсвязьбанк" для выплаты заработной платы. Но в кредите было отказано. Сегодня местные говорят: 6,9 млн рублей долга только перед отпускниками.

Между тем, иск черкесского предприятия стал первым иском о банкротстве судоремонтников из Полярного. Но финансовые претензии к 10 СРЗ имеют и другие юрлица. Только за июнь-июль к мурманчанам десять исков на 24,7 миллиона рублей, а с начала года на 101 млн рублей.

Что до будущего "Адмирала Кузнецова", то собеседники 47news кивают на большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко", что завис на 35-м судоремонтном заводе. Его должны были отремонтировать за три года, а чинят седьмой год. Сдвиг сроков объясняют не плохой работой, а тем, что появляются всё новые образцы вооружений, которые надо установить на корабль. Не исключено, что в такую модернизацию и перетечёт ремонт "Адмирала Кузнецова". Он гораздо крупнее "Чабаненко".

"Адмирал Кузнецов" в плановом ремонте с 2018 года после похода в Средиземном море . Его осуществляет Объединённая судостроительная корпорация. В декабре 2019-го корабль горел. 47news неоднократно рассказывал о проблемах при реконструкции сухого дока для его ремонта на "35-м судоремонтном заводе" (входит в ОСК) в Мурманске. В итоге контракт со строителями был расторгнут. Гендиректор ОСК Рахманов сообщал, что "Адмирал Кузнецов" будет передан ВМФ в 2022 году, а на ремонт потребуется ещё 350 млн рублей. Срок переносился из-за тяжб с подрядчиками, сумма на ремонт росла.

Непосредственно "10 СРЗ" попал в федеральную повестку в прошлом году, когда 47news стало известно, что завод планирует реконструировать плавучий док СПД-76, купленный у Военно-морского флота частной компанией. При этом док был списан военными и, по нормативам, подлежал исключительно утилизации.