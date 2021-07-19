Встреча Байдена и Меркель в Вашингтоне: улыбки, угрозы и блоковое мышление

Прощальный визит Ангелы Меркель в Вашингтон в качестве канцлера стал одним из знаковых событий минувшей недели. Наш обозреватель отмечает: идеологически Меркель близка Байдену, а не Трампу. А поэтому ситуацию в отношениях США-ФРГ либеральные атлантисты воспринимают с облегчением. Уходит женщина-лидер «свободного мира», но «коллективный Запад» есть кому возглавить, появился Байден. А самому этому западному блоку есть кому противостоять: новая конфигурация врагов просматривается не в виде смутных «терроризма» или «исламизма», а в виде куска пожирнее — Россия плюс Китай.

Больше всего прощальный визит в Вашингтон покидающей в сентябре пост канцлера Германии (а заодно и большую политику) Ангелы Меркель напоминал бенефис звезды театральных подмостков. Улыбки и пышные дифирамбы в адрес германского лидера щедро раздавались под вспышки фотоаппаратов. Президент Байден назвал Меркель "своим дорогим другом", поблагодарив при этом за "сильную руководящую роль" в период ее пребывания на посту канцлера. "Я знаю, что безальтернативное партнёрство США с Германией станет еще сильнее на основе, которую Вы заложили", - отметил хозяин Белого дома, обращаясь к канцлерин.

Атлантическая эйфория

В целом, визит в США канцлера Германии, пребывающей за пару месяцев до парламентских выборов в ФРГ в статусе "хромой утки", призван был сигнализировать всему миру: отношения США и Германии, Америки и Европы вернулись на "дотрамповский уровень". Продемонстрировав при этом консолидацию так называемого "коллективного Запада" вокруг угрозы демократиям "свободного мира" от автократий. Автократии при этом - это прежде всего Китай и Россия. "Демократия в опасности, объединяемся!" - идея проста и незатейлива, но, как оказалось, в условиях расхождения интересов союзников по НАТО и разной градации угроз для них - весьма действенна. Поскольку если поделить мир в черно-белой технике на "мы" и "они", у тех, кто оказался по одну сторону баррикад, разом становится больше оснований для того, чтобы держаться вместе. Тем более в условиях бесконечного рефрена о гибридных угрозах со стороны тех, кто проходит по категории "они", то есть в первую очередь - Китая и России. В Вашингтонской декларации говорится: "Мы будем отстаивать демократические принципы и всеобщие права, когда видим, что Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества". Этот пассаж полностью укладывается в то, что приоритетной стратегической целью Соединённых Штатов является как раз создание пула союзников для противостояния растущим геополитическим амбициям Пекина. Европу в свою очередь пугает "тихая" экономическая экспансия Пекина, масштабно инвестирующего в ключевые отрасли и привлекательные регионы по всему миру. В документе также зафиксировано, что НАТО остаётся ключевым элементом обеспечения безопасности Европы, а принцип коллективной обороны остаётся приоритетным. В этой связи на итоговой пресс-конференции президент Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты и Германия "продолжат выступать единым фронтом для защиты союзников на восточном фланге НАТО против российской агрессии". Таким образом, граница между "мы" и "они" очерчена весьма четко.

Ложка дёгтя - "Северный поток - 2"

Общую идиллическую картину единения союзников подпортили серьёзные расхождения по "Северному потоку - 2". Однако и Меркель, и Байден предпочли сгладить ситуацию, заявив, что между "друзьями" чего только не бывает, расхождения во мнениях нормальны. Сейчас, решили они, все силы надо бросить на то, чтобы в рамках рабочих встреч добиться обоюдовыгодного компромисса. Который пока представляет собой обещания отстаивать интересы Украины в отношении запуска "Северного потока - 2", сохраняя ее значение как страны-транзитера российского газа на европейском рынке.

Так, на итоговой пресс-конференции президент Байден предостерёг Россию от использования своих энергоресурсов в качестве "оружия" в отношении своих соседей, в том числе Украины. Он подчеркнул, что Берлин и Вашингтон договорились поддержать Украину в ее "реформах", - разумеется, с учетом "ее суверенитета и территориальной целостности". Ангела Меркель в свою очередь отметила, что "Северный поток - 2" не является альтернативой для транзита российского газа через Украину в Европу, а представляет собой всего лишь дополнительные мощности для этого транзита. Таким образом, выработка компромисса по "Северному потоку - 2" свелась к обещаниям поддержать Украину в споре с Россией в случае необходимости. При этом многие эксперты отмечают, что слова словами, а в сухом остатке, несмотря на мощное противодействие различных игроков, - практически достроенный и готовый к запуску газопровод.

Критическая волна в адрес Меркель

В Вашингтоне визит Меркель и переговоры по "Северному потоку - 2" сочли "большим успехом". Немецкая сторона также продемонстрировала оптимизм. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, позиции сторон удалось сблизить по многим пунктам. Однако при этом канцлер Германии столкнулась с волной резкой критики в свой адрес в связи с ее согласием на завершение строительства российского газопровода. Меркель сейчас обвиняют не только в предательстве интересов восточноевропейских государств-участников НАТО и ЕС, с самого начала выступавших против российско-германского проекта. Ее обвиняют еще и в опасной политической недальновидности: мол, поставив экономические интересы выше союзнических обязательств, немцы якобы тем самым способствовали "отступлению демократий" в мире. Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, считающийся "человеком Трампа", с возмущением пишет, что действия Берлина при Меркель - "это не действия лидера свободного мира. Это действия, которые свидетельствуют скорее об ужасающем недостатке стратегического мышления". До кучи дипломат обвинил Берлин в том, что мягкая политика последнего по отношению к Китаю, ни много ни мало, способствовала возникновению системной конкуренции Пекина с Западом. Администрации Белого дома от Гренелла тоже досталось - за то, что она слишком уж миндальничает с союзниками. Трамп-де был прав, когда требовал от них увеличения "политической мощи" и роста ассигнований на оборону (администрация Байдена это требование, кстати, не сняла). Авторитетная немецкая "Die Welt" тоже не удержалась от того, чтобы пнуть своего канцлера, заметив, что порой "демократические инстинкты самым явным образом отказывают Меркель". Применительно к ситуации с "Северным потоком - 2" журналисты издания обвиняют канцлерин в том, что "самая могущественная страна Европы не хочет помочь самой молодой демократии Европы" - Украине. И в этом отношении приход Байдена, собирающего "альянс демократий" под свои знамёна, сигнализирует счастливый конец "эры Меркель" как нового "лидера свободного мира". Мол, эра эта наступила на короткое время после прихода к власти Трампа, поскольку США выпали тогда из сплоченного строя "либеральных демократий", стоящих против "авторитарных режимов". Но вот, Трампа сменил Байден - и лидерские функции возвращаются к Соединённым Штатам, - выпав из рук Меркель, которая, следуя "Die Welt", была лучше Трампа, но все же не справилась с ролью "лидера Свободного Мира".

"У тебя - своя сказка, а у меня - своя"

На самом деле подобные выпады в адрес Меркель и политики ее правительства в отношении России - гораздо больше, чем личные нападки в разгар предвыборной компании в Германии. Не являются они и банальным сведением счетов. Они свидетельствуют о том, что серьезно набирает обороты новая тенденция в международных отношениях - возвращение мира к "лагерности". Когда мир искусственно делится на группы под названием "мы" и "они", и в условиях нагнетания идеи перманентной гибридной мультиугрозы от "автократий" размывается сама возможность сохранения хотя бы относительного нейтралитета.

Ангела Меркель, несмотря на инициацию с ее стороны санкций в отношении Москвы после известных событий 2014-го года и завершение длительных "особых отношений" РФ и ФРГ, последовательно выступала за сохранение диалога между Западом и Россией. Диалога - не как дружбы и даже не как компромисса. А по минимуму - как формы взаимодействия сторон, когда остается обмен информацией и возможность быть услышанным. Между тем, любая идеологически ориентированная политика плохо сочетается с подобным прагматическим подходом, что можно сейчас наблюдать на примере отношения Запада к Китаю и России. В итоге логика спирали противостояния неизбежно способствует возрождению нового "железного занавеса". Занавес этот, конечно, в условиях глобализации и Интернета абсолютно проницаем и больше смахивает на бамбуковую занавеску. Но, тем не менее, вполне неплохо справляется с функцией возрождения блоковой дисциплины, а уж построить информационную стену между блоками будет делом техники. И все дальше расходятся те "образы реальности", которые транслируют СМИ, формируя картинку в головах людей на Востоке и на Западе. Как говорил домовенок Кузя в одноимённом мультфильме, "У тебя - своя сказка, а у меня - своя".

Татьяна Арзаманова