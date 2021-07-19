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Российская газета

В Петербурге прошла совместная репетиция Главного военно-морского парада

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В Санкт-Петербурге состоялась совместная репетиция Главного военно-морского парада. В ней участвовали морская авиация и корабли.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, моряки отрабатывали движения с заданной скоростью по конкретному курсу прохождения парадного строя в акватории Невы и в фарватере Кронштадтского рейда. Среди кораблей - ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Гремящий", дизель-электрические подлодки и другие суда.

Военные летчики тренировались удерживать высоту, интервалы и дистанции между самолетами и вертолетами. В небо поднимались экипажи на Су, МиГ разных модификаций, транспортные самолеты, противолодочный Ил-38, вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31.


Светлана Цыганкова

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Продукция
Гремящий
Ил-38
Ка-27
Ка-29
Ка-31
Ка-52
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
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пр. 1155
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